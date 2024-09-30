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الهلال يستفرد بخصومه باحثا عن كل الألقاب المتاحة

9/30/2024 7:17:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أضاف‭ ‬الهلال‭ ‬مضيفه‭ ‬الخلود‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬ضحاياه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ليصبح‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬أول‭ ‬مدرب،‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬مختلفتين‭.‬

مستفرداً‭ ‬بخصومه‭ ‬الواحد‭ ‬تلو‭ ‬الآخر،‭ ‬انفرد‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬بالصدارة،‭ ‬ملاحَقاً‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬التوازن،‭ ‬والنصر،‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬انتصاراته‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭. ‬

يمضي‭ ‬جيزوس‭ ‬في‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬الألقاب‭ ‬المتاحة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬قاله‭ ‬المدرب‭ ‬لصحيفة‭ ‬أبولا‭ ‬البرتغالية‭.‬

بتجاوزه‭ ‬الخلود‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬لم‭ ‬يحد‭ ‬جيزوس‭ ‬مع‭ ‬كتيبة‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬رغبته،‭ ‬لكنه‭ ‬أقّر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬أصعب‭ ‬بكثير‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬المخضرم‭ (‬70‭ ‬عاماً‭) ‬‮«‬تماماً‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬هناك‭ ‬نموذج‭ ‬جديد‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬أقوى‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬غياب‭ ‬متصدر‭ ‬الهدافين،‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬تناوب‭ ‬نجوم‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬المضيف‭ ‬في‭ ‬بريدة،‭ ‬برباعية‭ ‬أنهت‭ ‬المباراة‭ ‬مبكراً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستغل‭ ‬الخلود‭ ‬‮«‬استرخاء‭ ‬الهلال‭ ‬ويسجل‭ ‬هدفين‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬هداف‭ ‬فولهام‭ ‬الإنكليزي‭ ‬سابقاً‭.‬

علّق‭ ‬‮«‬ميترو‮»‬،‭ ‬صاحب‭ ‬الثنائيات‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬صيامه‭ ‬أمام‭ ‬الخلود‭ ‬بالقول‭ ‬لصحيفة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أحيانا‭ ‬تسجل،‭ ‬وأحيانا‭ ‬لا،‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬لذا‭ ‬سنحاول‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

العميد‭ ‬يصالح‭ ‬جماهيره‭ ‬

في‭ ‬جدة،‭ ‬سارع‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬لمصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الـ‮«‬كلاسيكو‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬الهلال،‭ ‬واضعاً‭ ‬بصمته‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬المريح‭ ‬الذي‭ ‬حصده‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الخليج‭ ‬4‭-‬1‭.‬

أمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬انتفض‭ ‬هداف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬معوضاً‭ ‬التأخر‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬وقعه‭ ‬الفريق‭ ‬الشرقي،‭ ‬مسيّراً‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬المعقدة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصف‭ ‬كريم،‭ ‬لمصلحة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬‮«‬ظهرنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬منظم،‭ ‬فقد‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬أمامنا‭ ‬بصورة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬بنزيمة‭ (‬36‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفه‭ ‬السادس‭ ‬معززاً‭ ‬مزاحمته‭ ‬لمتصدر‭ ‬الهدافين‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬8‭) ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬بين‭ ‬الشوطين،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نُظهِر‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬قوية‮»‬‭.‬

أوضح‭ ‬مدرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬للاعبيه‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬‮«‬سواءً‭ ‬فزنا‭ ‬أو‭ ‬خسرنا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬روح‭ ‬المجموعة‭ ‬حاضرة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يفّسر‭ ‬أفضلية‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

اتفق‭ ‬بلان‭ ‬مع‭ ‬مواطنه،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نمتلك‭ ‬السرعات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وفي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬ستكون‭ ‬لديك‭ ‬مشاكل‭. ‬قمنا‭ ‬بردة‭ ‬فعل‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

يايسله‭ ‬تحت‭ ‬مقصلة‭ ‬الإقالة‭ ‬

تزامناً‭ ‬مع‭ ‬توهج‭ ‬‮«‬النمور‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬وقع‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أوجوغو‮»‬‭ ‬البرتغالية‭ ‬بأن‭ ‬الغريم‭ ‬الأهلي‭ ‬‮«‬يُفاضل‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬والإنكليزي‭ ‬فرانك‭ ‬لامبارد‭ ‬لخلافة‭ ‬مدربه‭ ‬الحالي‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله،‭ ‬تعرض‭ ‬القطب‭ ‬الجداوي‭ ‬الآخر‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬ثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬القادسية‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬ما‭ ‬عمقّ‭ ‬جراحه‭ ‬وضاعف‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬رحيل‭ ‬يايسله‭.‬

قالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬البرتغالية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأهلي‭ ‬يدرس‭ ‬إقالة‭ ‬يايسله‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬الجندل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‮»‬‭. ‬

الـ«دون‮»‬‭ ‬ورحلة‭ ‬الـ1000‭ ‬هدف‭! ‬

في‭ ‬الرياض،‭ ‬واصل‭ ‬النصر،‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفان‭ ‬بيولي‭ ‬ونجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬استعادة‭ ‬بوصلة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬الوحدة‭ ‬بثنائية‭ ‬تقاسمها‭ ‬رونالدو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬أنجيلو‭ ‬غابريال‭.‬

بتوقيعه‭ ‬على‭ ‬هدفه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وصل‭ ‬الـ«دون‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬الـ81‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬،‭ ‬والـ‭ ‬904‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬العالمية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬استوقف‭ ‬صحيفة‭ ‬ماركا‭ ‬الإسبانية‭ ‬بقولها‭ ‬‮«‬‭ ‬كريستيانو،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬غائباً‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الوحدة،‭ ‬عاد‭ ‬ليضيف‭ ‬هدفاً‭ ‬جديداً،‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬الـ‭ ‬1000‮»‬‭.‬

أعرب‭ ‬بيولي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتطور‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدفاعي،‭ ‬كاشفاً‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬إخراج‭ ‬مدافعه‭ ‬الإسباني‭ ‬إيمريك‭ ‬لابورت،‭ ‬‮«‬عانى‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬بسيطة،‭ ‬لذلك‭ ‬استبدلته،‭ ‬وعلى‭ ‬الأغلب‭ ‬سنريحه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

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