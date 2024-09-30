الهلال يستفرد بخصومه باحثا عن كل الألقاب المتاحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض -(أ ف ب): أضاف الهلال مضيفه الخلود إلى قائمة ضحاياه منذ بداية الدوري السعودي لكرة القدم، ليصبح مدربه البرتغالي جورجي جيزوس أول مدرب، يحقق الفوز خلال الجولات الخمس الأولى في مناسبتين مختلفتين.
مستفرداً بخصومه الواحد تلو الآخر، انفرد «الزعيم» بالصدارة، ملاحَقاً من الاتحاد الذي استعاد التوازن، والنصر، المستمر في انتصاراته بقيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي.
يمضي جيزوس في «تحقيق الألقاب المتاحة، التي كانت سبباً في العودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى»، وفقاً لما قاله المدرب لصحيفة أبولا البرتغالية.
بتجاوزه الخلود 4-2، لم يحد جيزوس مع كتيبة الهلال عن رغبته، لكنه أقّر أن «الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا أصعب بكثير هذا العام».
أضاف المدرب المخضرم (70 عاماً) «تماماً كما هو الحال في أوروبا، هناك نموذج جديد لدوري أبطال آسيا، مما يجعل كل شيء أقوى».
ورغم غياب متصدر الهدافين، الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن التسجيل للمرة الأولى هذا الموسم، تناوب نجوم حامل اللقب على هز شباك المضيف في بريدة، برباعية أنهت المباراة مبكراً، قبل أن يستغل الخلود «استرخاء الهلال ويسجل هدفين»، بحسب ما قال هداف فولهام الإنكليزي سابقاً.
علّق «ميترو»، صاحب الثنائيات الأربع في الجولات الأربع الماضية، على صيامه أمام الخلود بالقول لصحيفة الشرق الأوسط: «إنها كرة القدم أحيانا تسجل، وأحيانا لا، لكن لدينا الكثير من المباريات، لذا سنحاول في المرة القادمة».
العميد يصالح جماهيره
في جدة، سارع النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى قيادة الاتحاد لمصالحة جماهيره بعد خسارة الـ«كلاسيكو» الأسبوع الماضي أمام الهلال، واضعاً بصمته في الفوز المريح الذي حصده «العميد» على حساب الخليج 4-1.
أمام أكثر من 24 ألف متفرج، انتفض هداف ريال مدريد السابق مع زملائه في الشوط الثاني معوضاً التأخر بهدف مبكر وقعه الفريق الشرقي، مسيّراً المباراة «المعقدة»، على حد وصف كريم، لمصلحة الاتحاد، «ظهرنا بشكل جيد أمام فريق منظم، فقد نجحوا في الوقوف أمامنا بصورة رائعة».
تابع بنزيمة (36 عاماً)، الذي سجل هدفه السادس معززاً مزاحمته لمتصدر الهدافين ميتروفيتش (8) «تحدثنا بين الشوطين، وكان من الضروري أن نُظهِر ردة فعل قوية».
أوضح مدرب الاتحاد الفرنسي لوران بلان ما قاله للاعبيه بين الشوطين «سواءً فزنا أو خسرنا يجب أن تكون روح المجموعة حاضرة، وهذا ما يفّسر أفضلية الفريق في الشوط الثاني».
اتفق بلان مع مواطنه، «لم نمتلك السرعات في الشوط الأول، وفي كرة القدم إذا لم تسجل ستكون لديك مشاكل. قمنا بردة فعل جيدة في الشوط الثاني».
يايسله تحت مقصلة الإقالة
تزامناً مع توهج «النمور»، وعلى وقع ما ذكرته صحيفة «أوجوغو» البرتغالية بأن الغريم الأهلي «يُفاضل» بين البرتغالي روي فيتوريا والإنكليزي فرانك لامبارد لخلافة مدربه الحالي الألماني ماتياس يايسله، تعرض القطب الجداوي الآخر إلى خسارة ثانية هذا الموسم، أمام مضيفه القادسية بهدف نظيف، ما عمقّ جراحه وضاعف التكهنات حول رحيل يايسله.
قالت الصحيفة البرتغالية إن «الأهلي يدرس إقالة يايسله بعد الخسارة القاسية أمام الجندل القادم من المستوى الثاني في بطولة كأس الملك».
الـ«دون» ورحلة الـ1000 هدف!
في الرياض، واصل النصر، بقيادة مدربه الإيطالي ستيفان بيولي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو استعادة بوصلة المنافسة على لقب الدوري، متجاوزاً الوحدة بثنائية تقاسمها رونالدو والبرازيلي أنجيلو غابريال.
بتوقيعه على هدفه الرابع في نسخة هذا الموسم، وصل الـ«دون» إلى هدف الـ81 مع «العالمي»، والـ 904 في مسيرته العالمية، الأمر الذي استوقف صحيفة ماركا الإسبانية بقولها « كريستيانو، الذي كان غائباً بعض الشيء في مباراة الوحدة، عاد ليضيف هدفاً جديداً، في الطريق للوصول إلى الهدف الـ 1000».
أعرب بيولي عن سعادته بتطور فريقه على المستوى الدفاعي، كاشفاً عن سبب إخراج مدافعه الإسباني إيمريك لابورت، «عانى من آلام بسيطة، لذلك استبدلته، وعلى الأغلب سنريحه في المباراة المقبلة».
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