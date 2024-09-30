الإصابة تبعد كورتوا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يفتقد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬خدمات‭ ‬حارسه‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬لبضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬نتيجة‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الورك‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬الجار‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسبانية‭ ‬بأن‭ ‬عودة‭ ‬كورتوا‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬نافذة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وفياريال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وقال‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الفحوص‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬اليوم‭ (‬الإثنين‭) ‬على‭ ‬لاعبنا‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬تم‭ ‬تشخيصه‭ ‬بإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬المبعدة‭ (‬للورك‭)‬‮»‬‭.‬

وأمضى‭ ‬الحارس‭ ‬البلجيكي‭ ‬معظم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الركبة،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬ريال‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسد‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندري‭ ‬لونين‭ ‬فراغ‭ ‬غياب‭ ‬كورتوا،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬فعل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬ريال‭ ‬نحو‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬أيضا‭.‬

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