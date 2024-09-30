سيميوني: يجب معاقبة اللاعب المستفز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬دييجو‭ ‬سيميوني‭ ‬مدرب‭ ‬أتليتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬إن‭ ‬المشجعين‭ ‬الذين‭ ‬ألقوا‭ ‬مقذوفات‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬وتسببوا‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬يجب‭ ‬معاقبتهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬شجعوهم‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭.‬

وأثناء‭ ‬احتفال‭ ‬لاعبي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بهدف‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64،‭ ‬ألقت‭ ‬جماهير‭ ‬أتليتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬الجنوبية‭ ‬السفلى‭ ‬من‭ ‬الاستاد،‭ ‬مقذوفات‭ ‬باتجاه‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬الذي‭ ‬نبه‭ ‬الحكم‭ ‬وقرر‭ ‬إيقاف‭ ‬المباراة‭ ‬مؤقتا‭.‬

وبعد‭ ‬التوقف،‭ ‬أدرك‭ ‬أنخيل‭ ‬كوريا‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وقال‭ ‬سيميوني‭ ‬لمنصة‭ ‬داوزن‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬‮«‬رأيي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ارتكبوا‭ ‬حوادث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعاقبهم‭ ‬النادي‭. ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬تساندنا‭ ‬وتدعمنا‭. ‬إنهم‭ ‬يضرون‭ ‬النادي،‭ ‬لكن‭ ‬كن‭ ‬حذرا‭: ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يبرر‭ ‬صنع‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬نصنعها‭ ‬نحن‭ ‬الأبطال‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬نساعد‭. ‬إن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ألقوا‭ ‬تلك‭ ‬القداحات‭ ‬ليسوا‭ ‬على‭ ‬صواب‭. ‬ولكن‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬نحن،‭ ‬أبطال‭ ‬القصة،‭ ‬على‭ ‬تقويض‭ ‬الناس‭ ‬وشن‭ ‬الهجمات‭ ‬ضدهم‭ ‬واستفزازهم‭ ‬ثم‭ ‬إثارة‭ ‬غضبهم‮»‬‭. ‬وواصل‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭ ‬طريقة‭ ‬أخرى‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭ ‬بطريقة‭ ‬سيئة،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬صحيحا،‭ ‬ولكن‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬هادئين‭ ‬وأن‭ ‬نفهم‭ ‬المواقف،‭ ‬وأن‭ ‬نحتفل‭ ‬بهدف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاحتفال‭ ‬به،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاحتفال‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحديق‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬والهجوم‭ ‬على‭ ‬الجماهير‭ ‬والقيام‭ ‬بالإيماءات‭... ‬لأن‭ ‬الناس‭ ‬حينها‭ ‬يغضبون‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬الأولي‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬أيضا‭ ‬لأنه‭ ‬بخلاف‭ ‬ذلك‭ ‬سنظل‭ ‬ضحايا‭ ‬دائما‭. ‬يجب‭ ‬معاقبة‭ ‬من‭ ‬يلقي‭ ‬القداحة‭ ‬ومن‭ ‬يستفز‭ ‬يجب‭ ‬معاقبته‭ ‬أيضا‭. ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضحك‭ ‬وأشياء‭ ‬أخرى‭ ‬كهذه،‭ ‬بما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬معاقبتك‭ ‬فمسموح‭ ‬لك‭ ‬بفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وأصدر‭ ‬أتليتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬بيانا‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إنه‭ ‬حدد‭ ‬بالفعل‭ ‬هوية‭ ‬أحد‭ ‬المشجعين‭ ‬الذين‭ ‬ألقوا‭ ‬مقذوفات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬ويعمل‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬الآخرين،‭ ‬الذين‭ ‬سيتم‭ ‬معاقبتهم‭.‬