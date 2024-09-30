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نيابة عن جلالة الملك المعظمخالد بن حمد يشهد احتفالية نادي البحرين للتنس بذكرى مرور 50 عاما على التأسيس

9/30/2024 7:17:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أناب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لرعاية‭ ‬حفل‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬بقاعة‭ ‬الدانة‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية
وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬وكبار‭ ‬الحضور‭ ‬والضيوف‭ ‬والمدعوين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬فائق‭ ‬للحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬ورعاية‭ ‬كبيرة‭ ‬لمختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واهتمام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بالتاريخ‭ ‬الحافل‭ ‬والمسيرة‭ ‬الممتدة‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الـ50‭ ‬عاما‭ ‬الماضية‭ ‬وما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬ودور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬باللعبة‭ ‬وتطويرها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬خمسين‭ ‬عامًا‭ ‬كان‭ ‬خطوة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وقد‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬مقصدا‭ ‬لكل‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭.‬

وتمنى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬للنادي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاحات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬للنادي‭.‬




وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بوصول‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمصاحبة‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬ورواد‭ ‬ومؤسسي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬ونادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس،‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للنادي،‭ ‬وهي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للحفل‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬واولاده،‭ ‬وشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬والداعمين‭ ‬المساندين‭ ‬مشاريع‭ ‬القصر،‮
 RIYARA ‭.‬

وألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬كلمة‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بدعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بمسيرة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬وجهود‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬وتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬متمنيا‭ ‬للنادي‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬القادمة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬كتاب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬خمسون‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمسيرة‭ ‬مستمرة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬استكمالا‭ ‬للكتاب‭ ‬الذي‭ ‬اصدره‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬وبه‭ ‬يكون‭ ‬النادي‭ ‬قد‭ ‬وثق‭ ‬بالكلمة‭ ‬والصورة‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭. ‬

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