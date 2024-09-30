نيابة عن جلالة الملك المعظمخالد بن حمد يشهد احتفالية نادي البحرين للتنس بذكرى مرور 50 عاما على التأسيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لرعاية حفل نادي البحرين للتنس بذكرى مرور 50 على تأسيس النادي والذي أقيم بقاعة الدانة بفندق الخليج أمس الإثنين 30 سبتمبر 2024.
وشهد الحفل سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية
وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار الحضور والضيوف والمدعوين.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن خالص شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم على ما يوليه جلالته من دعم فائق للحركة الشبابية والرياضية ورعاية كبيرة لمختلف الألعاب ومن بينها رياضة التنس التي تعد واحدة من الألعاب التي تحظى بشعبية واهتمام كبير في المملكة.
ونوه سموه بالتاريخ الحافل والمسيرة الممتدة لنادي البحرين للتنس على امتداد الـ50 عاما الماضية وما قدمه من إسهامات ودور بارز في النهوض باللعبة وتطويرها على كافة الأصعدة والمستويات منذ تأسيسه، مشيرا سموه إلى أن تأسيس النادي منذ خمسين عامًا كان خطوة رائدة في تطوير رياضة التنس في المملكة، وقد أسهم بشكل فعّال في تعزيز مكانة البحرين على الساحة الإقليمية والدولية من خلال سلسلة الأنشطة والبرامج التي ينظمها حتى أصبح مقصدا لكل محبي رياضة التنس.
وتمنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لنادي البحرين للتنس المزيد من التقدم في المستقبل مؤكدا سموه الدعم المستمر للنادي بما يسهم في مواصلة مسيرة النجاحات والمكتسبات للنادي.
وقد بدأ الحفل بوصول سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمصاحبة عزف السلام الملكي وتم خلال الحفل تكريم عدد من كبار الشخصيات ورواد ومؤسسي الاتحاد البحريني للتنس، ونادي البحرين للتنس، والجهات الداعمة للنادي، وهي الهيئة العامة للرياضة، والمؤسسات الداعمة للحفل وهي شركة يوسف خليل المؤيد واولاده، وشركة إبراهيم خليل كانو، بنك البحرين والكويت، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والداعمين المساندين مشاريع القصر،
RIYARA .
وألقى الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر كلمة أشاد فيها بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، مشيدا بمسيرة نادي البحرين للتنس وجهود الأعضاء في دعم وتطوير اللعبة وتحقيق العديد من الإنجازات، متمنيا للنادي التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة.
كما تم تدشين كتاب نادي البحرين للتنس خمسون عاما من الإنجازات والمسيرة مستمرة، والذي يعد استكمالا للكتاب الذي اصدره النادي في عام 2013، وبه يكون النادي قد وثق بالكلمة والصورة تاريخ النادي منذ التأسيس في عام 1973 وحتى الآن.
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