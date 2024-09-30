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بشرى سارة لمرضى السكري علاج امرأة مصابة بالنوع الأول

9/30/2024 7:15:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكنت امرأة صينية مصابة بمرض السكري من النوع الأول، من الشفاء بفضل علاج جديد يعيد تشكيل الخلايا المستخرجة من جسم المريضة نفسها، وهو ما يشكل إنجازا طبيا غير مسبوق يعيد الأمل في الشفاء لملايين المرضى حول العالم.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ان العلاج الرائد نجح في تحويل هذه الخلايا إلى خلايا جذعية مخصصة تم استخدامها بعد ذلك لزراعة مجموعات من «الجزيرات»، وهي خلايا منتجة للهرمونات في البنكرياس والكبد تساعد في تنظيم مستويات السكر بالجسم.
وقال الباحثون إن المرأة، البالغة من العمر 25 عاما والتي تعيش في مدينة تيانغين، أنتج جسدها الأنسولين الخاص به بنجاح لأكثر من عام.
وهذه الطريقة الجديدة التي يتم فيها إدخال خلايا «الجزيرات» أسفل البطن مباشرة، سمحت للباحثين بمراقبة تقدم هذه الخلايا عبر التصوير بالرنين المغناطيسي بسهولة نسبية.

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