بشرى سارة لمرضى السكري علاج امرأة مصابة بالنوع الأول

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تمكنت امرأة صينية مصابة بمرض السكري من النوع الأول، من الشفاء بفضل علاج
جديد يعيد تشكيل الخلايا المستخرجة من جسم المريضة نفسها، وهو ما يشكل إنجازا طبيا غير مسبوق يعيد الأمل في الشفاء لملايين المرضى حول العالم.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ان العلاج الرائد نجح في تحويل هذه الخلايا إلى خلايا جذعية مخصصة تم استخدامها بعد ذلك لزراعة مجموعات من «الجزيرات»، وهي خلايا منتجة للهرمونات في البنكرياس والكبد تساعد في تنظيم مستويات السكر بالجسم.
وقال الباحثون إن المرأة، البالغة من العمر 25 عاما والتي تعيش في مدينة تيانغين، أنتج جسدها الأنسولين الخاص به بنجاح لأكثر من عام.
وهذه الطريقة الجديدة التي يتم فيها إدخال خلايا «الجزيرات» أسفل البطن مباشرة، سمحت للباحثين بمراقبة تقدم هذه الخلايا عبر التصوير بالرنين المغناطيسي بسهولة نسبية.
MENAFN30092024000130011022ID1108732027
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.