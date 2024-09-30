Tuesday, 01 October 2024 03:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرياح والتضاريس تعقدان إخماد حريق قرب أثينا

9/30/2024 7:15:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات اليونانية أن شخصين لقيا حتفهما في حريق غابات قرب كورينثيا باليونان أججته رياح عنيفة، أمس.
وقال أناستاسيوس غيوليس نائب رئيس منطقة كورينث إن «رجلين قتلا» أثناء إخماد النيران، وأعلن للتلفزيون العام ERT أنه «حادث مأساوي».
وأكدت الشرطة اليونانية أنها عثرت على جثتين في منطقة غابات قرب كورينثيا على بعد نحو 140 كيلومترا غرب أثينا.
وذكرت تقارير إعلامية أن الرجلين البالغين من العمر 35 و40 عاما، كانا يساعدان فرق الإطفاء.
وصرح المكتب الإعلامي لفرق الإطفاء لفرانس برس بأن عنصري إطفاء أصيبا بجروح طفيفة.
وقال المصدر إن الحريق الذي اندلع صباح أمس الأول قرب زيلوكاسترو في كورنثوس سرعان ما امتد تحت تأثير رياح قوية بلغت سرعتها أكثر من 70 كلم في الساعة و«تصعب السيطرة عليه».
ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن عناصر الإطفاء قولهم إنه لم تكن هناك جبهة نشطة أمس لكن بؤر متفرقة.
وأرسلت الحماية المدنية رسائل إخلاء لسكان ست بلدات قريبة من المنطقة، في حين أن وعورتها والنباتات الكثيفة فيها تعقد عمل فرق الإطفاء.
ويعمل نحو 350 من عناصر الإطفاء وخمس قاذفات مياه وأربع مروحيات في الموقع، بحسب ما ذكرت الوكالة عن فرق الإطفاء.
ووضعت العديد من مناطق اليونان في حال تأهب برتقالية الأحد والاثنين بسبب رياح بقوة «7 إلى 8 بوفور» أو 50 إلى 75 كلم في الساعة.

MENAFN30092024000130011022ID1108732026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث