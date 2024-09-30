الرياح والتضاريس تعقدان إخماد حريق قرب أثينا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت السلطات اليونانية أن شخصين لقيا حتفهما في حريق غابات قرب كورينثيا باليونان أججته رياح عنيفة، أمس.
وقال أناستاسيوس غيوليس نائب رئيس منطقة كورينث إن «رجلين قتلا» أثناء إخماد النيران، وأعلن للتلفزيون العام ERT أنه «حادث مأساوي».
وأكدت الشرطة اليونانية أنها عثرت على جثتين في منطقة غابات قرب كورينثيا على بعد نحو 140 كيلومترا غرب أثينا.
وذكرت تقارير إعلامية أن الرجلين البالغين من العمر 35 و40 عاما، كانا يساعدان فرق الإطفاء.
وصرح المكتب الإعلامي لفرق الإطفاء لفرانس برس بأن عنصري إطفاء أصيبا بجروح طفيفة.
وقال المصدر إن الحريق الذي اندلع صباح أمس الأول قرب زيلوكاسترو في كورنثوس سرعان ما امتد تحت تأثير رياح قوية بلغت سرعتها أكثر من 70 كلم في الساعة و«تصعب السيطرة عليه».
ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن عناصر الإطفاء قولهم إنه لم تكن هناك جبهة نشطة أمس لكن بؤر متفرقة.
وأرسلت الحماية المدنية رسائل إخلاء لسكان ست بلدات قريبة من المنطقة، في حين أن وعورتها والنباتات الكثيفة فيها تعقد عمل فرق الإطفاء.
ويعمل نحو 350 من عناصر الإطفاء وخمس قاذفات مياه وأربع مروحيات في الموقع، بحسب ما ذكرت الوكالة عن فرق الإطفاء.
ووضعت العديد من مناطق اليونان في حال تأهب برتقالية الأحد والاثنين بسبب رياح بقوة «7 إلى 8 بوفور» أو 50 إلى 75 كلم في الساعة.
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