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أنغام خائفة وتؤكد لا أعرف تووليت

9/30/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت الفنانة أنغام عما إذا كانت تعرف المطرب الملثم «تووليت» بعد طلبه تقديم «ديو» غنائي معها، فأكدت أنها لم تتعرف إليه بعد، وقالت: «معرفش أي حاجة عن هوية تووليت ولكني شاكة في شخص ما، وهو بعتلي على أغنية «تيجي نسيب» والألبوم كله وقاللي (نتقابل في الاستوديو)».
وعن كواليس تعاونها في أغنية «تيجي نسيب» للفنان أكرم حسني، قالت أنغام، في لقاء صحافي على هامش الحفل الذي أحيته أخيرا في دبي: «أكرم حسني فنان كبير وموهوب جدا، أدعو الله أن يزيد من موهبته، وأشكر الشاعر أمير طعيمة لأنه كان حلقة الوصل بيننا»، مشيرة إلى أنها خائفة من تقديم أغنية باللهجة العراقية، وأوضحت: «أخاف أغني عراقي بالشكل الصحيح، لكن أتمنى إن أغني باللهجة العراقية».
يذكر أن أنغام طرحت أخيرا ألبومها الجديد «تيجي نسيب»، وهو يتكون من 12 أغنية، وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، أبرزهم: أمير طعيمة ونادر عبدالله وإيهاب عبدالواحد وحسن الشافعي وتامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي.

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