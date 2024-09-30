أنغام خائفة وتؤكد لا أعرف تووليت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كشفت الفنانة
أنغام عما إذا كانت تعرف المطرب الملثم «تووليت» بعد طلبه تقديم «ديو» غنائي معها، فأكدت أنها لم تتعرف إليه بعد، وقالت: «معرفش أي حاجة عن هوية تووليت ولكني شاكة في شخص ما، وهو بعتلي على أغنية «تيجي نسيب» والألبوم كله وقاللي (نتقابل في الاستوديو)».
وعن كواليس تعاونها في أغنية «تيجي نسيب» للفنان أكرم حسني، قالت أنغام، في لقاء صحافي على هامش الحفل الذي أحيته أخيرا في دبي: «أكرم حسني فنان كبير وموهوب جدا، أدعو الله أن يزيد من موهبته، وأشكر الشاعر أمير طعيمة لأنه كان حلقة الوصل بيننا»، مشيرة إلى أنها خائفة من تقديم أغنية باللهجة العراقية، وأوضحت: «أخاف أغني عراقي بالشكل الصحيح، لكن أتمنى إن أغني باللهجة العراقية».
يذكر أن أنغام طرحت أخيرا ألبومها الجديد «تيجي نسيب»، وهو يتكون من 12 أغنية، وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، أبرزهم: أمير طعيمة ونادر عبدالله وإيهاب عبدالواحد وحسن الشافعي وتامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي.
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