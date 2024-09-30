Tuesday, 01 October 2024 03:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو مستشفى 5 نجوم بداية مبشرة للشباب تحت إشراف المزعل

9/30/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
أقامت فرقة مسرح الخليج العربي، مساء أول من أمس الاثنين، في مسرح الشامية حفل تخرج الدفعة الرابعة «دورة اعداد ممثل» التي أشرف عليها د.مبارك المزعل، وبحضور عدد كبير من المهتمين بالمسرح من فنانين وإعلاميين، تقدمهم الفنان الكبير محمد جابر (العيدروسي) والنجم عبدالعزيز المسلم، والمخرجون محمد دحام الشمري ومحمد خالد وعبدالعزيز صفر، والفنانون حسين المفيدي وصادق بهبهاني وإبراهيم الشيخلي والإعلامية القديرة ليلى أحمد والزميل الصحافي الكبير محبوب عبدالله والإعلامي خالد الراشد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والإنتاج المسرحي وصناع الترفية، وحشد من الجمهور الذين حرصوا على مشاهدة التجربة الأولى لمجموعة من الشباب قدموا عرضا مسرحيا يحمل عنوان «مستشفى ٥ نجوم».
في بداية الحفل ألقت عريفته النجمة فاطمة الطباخ كلمة رحبت فيها بالحضور، أعقبها عرض فيلم قصير لشباب المسرحية عبروا خلاله عن امتنانهم وتقديرهم للدكتور مبارك المزعل على كل ما قدمه لهم، ومن ثم ألقى د.المزعل كلمة أكد فيها انه فوجئ بهذا الفيديو من هؤلاء الشباب، ووجه الشكر للقائمين على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للموافقة لهم على تقديم العرض بمسرح الشامية، وتذليلهم لكل الصعاب حتى يخرج حفل التخرج بهذا الشكل الرائع، وخص بالشكر الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، ومدير إدارة المسرح بقطاع الفنون فالح المطيري، كما شكر كل الفنانين والإعلاميين والجمهور على حضورهم لمشاهدة تجربة هؤلاء الشباب.
عقب كلمة المزعل، تحدث الفنان أحمد التمار، عضو مجلس إدارة فرقة مسرح الخليج العربي ومنسق العرض، قائلا: الفرقة تحرص دائما على مساعدة أصحاب المواهب الشابة والأخذ بأيديهم مثلما أخذ الفنانين الكبار بيدي أنا وأبناء جيلي من قبل.
بعد ذلك تم عرض مسرحية «مستشفى ٥ نجوم»، من تأليف د.مبارك المزعل، إخراج وليد جمعة، الذي شارك كممثل أيضا في العرض الذي تدور أحداثه حول خمسة شباب موجودين في مستشفى خاص بالمجانين، ولكل واحد منهم قصة وراء دخوله ظلما في هذه المستشفى، فهناك الممثل الشاب الدارس للفن والذي يبحث عن نصف فرصة ليحقق حلمه بأن يصبح فنانا مشهورا، لكنه يصطدم بالدخلاء في الوسط الفني الذين يعتمدون على الواسطة على حساب الموهبة، وعندما اعترض على هذا الأمر تم ايداعه المستشفى، وهناك المهندس الشاب الشريف الذي يرفض الرشوة ويخاف على ديرته، لكن تتعارض مصالح أصحاب النفوذ معه فيتخلصون منه بوضعه في المستشفى، والحالة الثالثة لشاب ابن احدى العائلات الثرية والذي يطمع اخوته في نصيبه بعد وفاة والديه، ويتهمونه بالجنون ويتخلصون منه، أيضا، ونتعرف أثناء العرض على المحامي الشاب الشريف الذي يرفض كل المغريات التي توضع أمامه من قبل احدى الشخصيات الكبيرة للدفاع عن شقيقه تاجر المخدرات، ويتم اتهامه بالجنون، هذا بالإضافة إلى المهندس صاحب الشهادات العليا التي حصل عليها من أميركا ورفض كل العروض للعمل خارج وطنه، لكنه لم يجد الفرصة بسبب الواسطة والمحسوبيات.
ويضم العرض أيضا الطبيب الذي نكتشف انه يحمل شهادة مزورة في الطب، بجانب انه كان يعاني من مرض الجنون من قبل، لذلك يتلذذ في تعذيب المرضى مع الممرضة التي توافقه على فعل هذا العنف بحجة انه يحبها وسيتزوجها، إلى أن تكتشف انه يستغلها فقط، فتنقلب عليه هو وصاحبة المستشفى التي كل همها ان تزيد من اعداد المرضى لديها من اجل الربح المادي، لذلك تقوم الممرضة بمساعدة المرضي وفضح الطبيب وصاحبة المستشفى، حيث يتم القبض عليهم في النهاية.
العمل كتجربة أولى لشباب يقفون للمرة الأولى في حياتهم على المسرح، باستثناء الفنان الشاب وليد جمعة الذي جسد شخصية المهندس صاحب الشهادات العليا من الخارج والذي كانت له تجارب سابقة في مسرح الفنان الكبير عبدالعزيز المسلم، تعد مقبولة، والعمل حمل العديد من الإسقاطات على الفساد الإداري وفساد أصحاب النفوذ الذين يتلاعبون بأحلام الشباب.
وكان الديكور رغم بساطته جيدا، وعبر عن فكرة العرض، ويحسب ذلك لمصممه خالد السالم، كما لعبت الإضاءة لسارة الشمري دورا كبيرا في خروج العمل بهذا الشكل المبهر. وبالنسبة لأداء الممثلين فجميعهم يمتلكون الموهبة بدرجات متفاوتة، ولفت انتباهي منهم فيصل العلوان الذي جسد شخصية المحامي، فقد كان أداؤه سلسا وأضفى أجواء من الكوميديا بتمثيله العفوي، ونفس الكلام ينطبق على وليد جمعة الذي قدم أكثر من «كاركتر» وكان محور الأحداث.
وجذبنا ناصر الحسين بأدائه الرائع في تجسيد شخصية الممثل الباحث عن فرصة لتحقيق حلمه ليصبح نجما، كما نال محمد المنصور، الذي لعب دور الشاب المغلوب على أمره الذي ألقاه اخوته بالمستشفى طمعا في ميراثه، إعجاب الجميع بخفة دمه، وقدم علي أبو مجداد شخصية المهندس الشريف بصورة جميلة، كذلك أجاد حسين بولند هو الآخر في تقديم اكثر من «كاركتر»، وتفوق تحديدا في أداء شخصية رجل الأعمال الفاسد والمنتج الدخيل على الفن، ومن المجيدين أيضا في هذا العرض أحمد المهدي الذي جسد دور الطبيب واقنعنا بأنه شخصية «سايكو» بالفعل، واستحق تصفيق الحضور له، وبالنسبة للعنصر النسائي فقد جسدت كل من جنان قبازرد شخصية الممرضة وشوق أحمد دور صاحبة المستشفى بشكل جيد.

MENAFN30092024000130011022ID1108732022

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث