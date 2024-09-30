الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي منذ 2016

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين، لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق الذي سجلته الأسبوع الماضي وتتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من ثماني سنوات بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2653.38 دولارا للأونصة بسبب ارتفاع الدولار.
ويجعل صعود الدولار الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، بحسب «رويترز».
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14% منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016.
وعلى أساس شهري، تقدم الذهب 6% في سبتمبر بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولارا يوم الخميس الماضي في ارتفاع جاء مدفوعا بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين واستمرار المخاوف بشأن الحرب في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2695.80 دولارا.
وأظهرت بيانات يوم الـجـمـعـة أن الاقـتـصاد الأميركي حافظ على جزء من زخمه القوي في الربع الثالث، في حين استمرت الضغوط التضخمية في التراجع. وعززت البيانات التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نوفمبر.
ويعد الذهب الذي لا يدر عوائد من الأدوات الاستثمارية المفضلة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أثناء الاضطرابات الجيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.49 دولارا للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوى في 12 عاما يوم الخميس. وتتجه للصعود 8% بنهاية الربع الجاري.
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