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الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي منذ 2016

9/30/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين، لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق الذي سجلته الأسبوع الماضي وتتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من ثماني سنوات بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2653.38 دولارا للأونصة بسبب ارتفاع الدولار.
ويجعل صعود الدولار الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، بحسب «رويترز».
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14% منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016.
وعلى أساس شهري، تقدم الذهب 6% في سبتمبر بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولارا يوم الخميس الماضي في ارتفاع جاء مدفوعا بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين واستمرار المخاوف بشأن الحرب في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2695.80 دولارا.
وأظهرت بيانات يوم الـجـمـعـة أن الاقـتـصاد الأميركي حافظ على جزء من زخمه القوي في الربع الثالث، في حين استمرت الضغوط التضخمية في التراجع. وعززت البيانات التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نوفمبر.
ويعد الذهب الذي لا يدر عوائد من الأدوات الاستثمارية المفضلة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أثناء الاضطرابات الجيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.49 دولارا للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوى في 12 عاما يوم الخميس. وتتجه للصعود 8% بنهاية الربع الجاري.

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