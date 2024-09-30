4 98 مليارات دينار تمويل الواردات في 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علاء مجيد
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغ 4.98 مليارات دينار.
وعلى المستوى الشهري، تراجعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 12.4% وبقيمة 98 مليون دينار لتسجل 688.4 مليون دينار بنهاية شهر أغسطس مقارنة بـ 786.4 مليون دينار المسجلة في شهر يوليو الماضي.
وتفصيلاً، سجل تمويل البنوك المحلية خلال شهر يوليو الماضي أعلى قيمة منذ بداية العام 2024 بقيمة 786.4 مليون دينار، وجاء في المرتبة الثانية شهر أغسطس بقيمة 688.4 مليون دينار، تلاه شهر أبريل بقيمة 639.2 مليون دينار، ثم شهر يونيو بقيمة 634.1 مليون دينار، تلاه شهر مارس بقيمة 632.4 مليون دينار، وسادسا جاء شهر مايو بقيمة 592.1 مليون دينار، ثم شهر يناير بقيمة 555.6 مليون دينار، وأخيرا جاء شهر فبراير بقيمة 456 مليون دينار.
وأوضحت البيانات أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى أغسطس استحوذ على نصيب الأسد بنسبة ٨٠٫٩% وذلك بقيمة 4 مليارات دينار، من إجمالي التمويل البالغ 4.98 مليارات دينار. تلاه العملات الأخرى بنسبة 7.27% وبقيمة 362.7 مليون دينار، تلاه ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية (اليورو) بنسبة 5.94% وبقيمة 296.8 مليون دينار.
وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 2.15% بقيمة 107.4 ملايين دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الإماراتي مستحوذا على 2.11% بقيمة 105.6 ملايين دينار، تلاه التمويل بالين الياباني بنسبة 0.56% بقيمة 28.1 مليون دينار، ثم التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.54% بقيمة 27 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالفرانك السويسري بنسبة 0.38% وبقيمة 19.3 مليون دينار.
وعلى أساس النوع، أشارت البيانات الى أن أوأمر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 68.9% وبقيمة 3.43 مليارات دينار من إجمالي التمويل البالغ 4.98 مليارات دينار، تلاها الاعتمادات المستندية بنسبة 25.5% بقيمة 1.27 مليار دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 5.6% بقيمة 276.8 مليون دينار.
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