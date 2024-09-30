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4 98 مليارات دينار تمويل الواردات في 8 أشهر

9/30/2024 7:15:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغ 4.98 مليارات دينار.
وعلى المستوى الشهري، تراجعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 12.4% وبقيمة 98 مليون دينار لتسجل 688.4 مليون دينار بنهاية شهر أغسطس مقارنة بـ 786.4 مليون دينار المسجلة في شهر يوليو الماضي.
وتفصيلاً، سجل تمويل البنوك المحلية خلال شهر يوليو الماضي أعلى قيمة منذ بداية العام 2024 بقيمة 786.4 مليون دينار، وجاء في المرتبة الثانية شهر أغسطس بقيمة 688.4 مليون دينار، تلاه شهر أبريل بقيمة 639.2 مليون دينار، ثم شهر يونيو بقيمة 634.1 مليون دينار، تلاه شهر مارس بقيمة 632.4 مليون دينار، وسادسا جاء شهر مايو بقيمة 592.1 مليون دينار، ثم شهر يناير بقيمة 555.6 مليون دينار، وأخيرا جاء شهر فبراير بقيمة 456 مليون دينار.
وأوضحت البيانات أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى أغسطس استحوذ على نصيب الأسد بنسبة ٨٠٫٩% وذلك بقيمة 4 مليارات دينار، من إجمالي التمويل البالغ 4.98 مليارات دينار. تلاه العملات الأخرى بنسبة 7.27% وبقيمة 362.7 مليون دينار، تلاه ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية (اليورو) بنسبة 5.94% وبقيمة 296.8 مليون دينار.
وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 2.15% بقيمة 107.4 ملايين دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الإماراتي مستحوذا على 2.11% بقيمة 105.6 ملايين دينار، تلاه التمويل بالين الياباني بنسبة 0.56% بقيمة 28.1 مليون دينار، ثم التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.54% بقيمة 27 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالفرانك السويسري بنسبة 0.38% وبقيمة 19.3 مليون دينار.
وعلى أساس النوع، أشارت البيانات الى أن أوأمر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 68.9% وبقيمة 3.43 مليارات دينار من إجمالي التمويل البالغ 4.98 مليارات دينار، تلاها الاعتمادات المستندية بنسبة 25.5% بقيمة 1.27 مليار دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 5.6% بقيمة 276.8 مليون دينار.

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