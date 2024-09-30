1 9 مليار دينار مكاسب سوقية لـ البورصة في 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
43.9 مليار سهم تم تداولها.. و«بيتك» في الصدارة بتداول أكثر من ملياري سهم
12.6 % ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي على مدار الـ 9 أشهر.. مقابل 3% للأول
شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بمكاسب جماعية على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وتتمثل أبرز مؤشراتها الإيجابية في المكاسب السوقية التي تجاوزت 1.9 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية إلى 42.196 مليار دينار بنهاية جلسة أمس، ارتفاعا من 40.259 مليار دينار في نهاية 2023 وذلك بنسبة نمو بلغت 4.8%.
ويدعم أداء السوق تضافر عدة عوامل ألقت بظلالها على مجريات التداول، ويأت على رأس تلك العوامل حالة التفاؤل التي سادت أرجاء السوق على وقع النتائج المالية الإيجابية التي تحققت بدءا من الربع الأول، مرورا بالربع الثاني وسط توقعات بأن يستمر النمو في الأرباح بنهاية الربع الثالث.
يأتي ذلك إلى جانب الارتفاع الملحوظ والقياسي في معدلات السيولة المتداولة بالسوق منذ أغسطس الماضي، والذي دعم مجريات التداول بصورة إيجابية عكست استمرار جاذبية بورصة الكويت خصوصا أمام المؤسسات العالمية التي ضخت مئات الملايين عبر مراجعاتهم المتكررة لأوزان الأسهم الكويتية على مؤشراتهم منذ بداية العام.
وعزز أداء السوق خلال ما مضى من 2024، التوزيعات الفصلية التي كشفت عنها 6 شركات مدرجة والتي بلغت 321 مليون دينار، وهي «بيتك» بـ 159.3 مليون دينار، ثم «الوطني» بـ 83.2 مليون دينار، ثم «زين» بـ 43.2 مليون دينار، و«التجاري» بـ 21.5 مليون دينار، و«الغانم» بـ 9.7 ملايين دينار، إضافة إلى «بيوت» بـ 4 ملايين دينار.
ومن العوامل التي ساهمت في تكريس حالة التفاؤل ببورصة الكويت أغلب فترات العام الحالي وعززت الأداء الإيجابي ارتفاع أسعار النفط الكويتي إلى مستوى تجاوز الـ 80 دولارا للبرميل كأعلى من المستوى التأشيري في الموازنة العامة، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار مؤخرا.
يضاف إلى ذلك، ثقة المتعاملين في كثير من اسهم السوق الرئيسي الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة، في ظل توافر الكثير من هذه النوعية من الأسهم في أغلب القطاعات بأسعار مشجعة على الاقتناء باتت تمثل معها فرصا مواتية للاستثمار.
وتجلت المكاسب في القفزة اللافتة على مستوى السيولة، وذلك بمحصلة إجمالية 10.2 مليارات دينار ارتفاعا من 7.5 مليارات دينار في الفترة المماثلة من 2023، بارتفاع نسبته 36%، وجاء سهم «بيتك» في الصدارة من خلال تداول أكثر من ملياري سهم بقيمة تخطت 1.56 مليار دينار.
وارتفعت أحجام التداول خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بكميات بلغت 43.9 مليار سهم ارتفاعا من 28.6 مليار سهم خلال الفترة المماثلة من 2023، بنسبة ارتفاع 53.5%.
وأنهت بورصة الكويت تعاملات الـ 9 اشهر على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، وذلك على النحو التالي: ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 231 نقطة ليصل إلى 7708 نقاط من 7477 نقطة في نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 3%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 707 نقاط ليصل إلى 6276 نقطة ارتفاعا من 5569 نقطة بنسبة ارتفاع 12.6%، وبذلك ارتفع مؤشر السوق العام بـ 319 نقطة ليصل إلى 7136 نقطة ارتفاعا من 6817 نقطة في نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 4.6%.
104 ملايين دينار سيولة قياسية في جلسة أمس
قفزت سيولة البورصة في جلسة أمس التي تزامنت مع إقفالات الاشهر التسعة الأولى من 2024، وذلك بنسبة 70.7% بإجمالي 104 ملايين دينار مقابل 60.9 مليون دينار في جلسة الأحد، وتعد سيولة أمس قياسية كونها لم تتضمن تدفقات أجنبية جراء مراجعات المؤشرات العالمية لأوزان أسهم بورصة الكويت.
وتمركزت السيولة حول اسهم إيفا الذي حل بصدارة قائمة الأكثر استحواذا على السيولة بـ 9.6 ملايين دينار، تلاه سهم بيتك بـ 9.2 ملايين دينار، ثم سهم وطنية د.ق بـ 7.7 ملايين دينار، ثم سهم وربة كابيتال بـ 7.6 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 6.4 ملايين دينار.
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