1 9 مليار دينار مكاسب سوقية لـ البورصة في 9 أشهر



43.9 مليار سهم تم تداولها.. و«بيتك» في الصدارة بتداول أكثر من ملياري سهم 12.6 % ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي على مدار الـ 9 أشهر.. مقابل 3% للأول



شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بمكاسب جماعية على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وتتمثل أبرز مؤشراتها الإيجابية في المكاسب السوقية التي تجاوزت 1.9 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية إلى 42.196 مليار دينار بنهاية جلسة أمس، ارتفاعا من 40.259 مليار دينار في نهاية 2023 وذلك بنسبة نمو بلغت 4.8%.

ويدعم أداء السوق تضافر عدة عوامل ألقت بظلالها على مجريات التداول، ويأت على رأس تلك العوامل حالة التفاؤل التي سادت أرجاء السوق على وقع النتائج المالية الإيجابية التي تحققت بدءا من الربع الأول، مرورا بالربع الثاني وسط توقعات بأن يستمر النمو في الأرباح بنهاية الربع الثالث.

يأتي ذلك إلى جانب الارتفاع الملحوظ والقياسي في معدلات السيولة المتداولة بالسوق منذ أغسطس الماضي، والذي دعم مجريات التداول بصورة إيجابية عكست استمرار جاذبية بورصة الكويت خصوصا أمام المؤسسات العالمية التي ضخت مئات الملايين عبر مراجعاتهم المتكررة لأوزان الأسهم الكويتية على مؤشراتهم منذ بداية العام.

وعزز أداء السوق خلال ما مضى من 2024، التوزيعات الفصلية التي كشفت عنها 6 شركات مدرجة والتي بلغت 321 مليون دينار، وهي «بيتك» بـ 159.3 مليون دينار، ثم «الوطني» بـ 83.2 مليون دينار، ثم «زين» بـ 43.2 مليون دينار، و«التجاري» بـ 21.5 مليون دينار، و«الغانم» بـ 9.7 ملايين دينار، إضافة إلى «بيوت» بـ 4 ملايين دينار.

ومن العوامل التي ساهمت في تكريس حالة التفاؤل ببورصة الكويت أغلب فترات العام الحالي وعززت الأداء الإيجابي ارتفاع أسعار النفط الكويتي إلى مستوى تجاوز الـ 80 دولارا للبرميل كأعلى من المستوى التأشيري في الموازنة العامة، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار مؤخرا.

يضاف إلى ذلك، ثقة المتعاملين في كثير من اسهم السوق الرئيسي الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة، في ظل توافر الكثير من هذه النوعية من الأسهم في أغلب القطاعات بأسعار مشجعة على الاقتناء باتت تمثل معها فرصا مواتية للاستثمار.

وتجلت المكاسب في القفزة اللافتة على مستوى السيولة، وذلك بمحصلة إجمالية 10.2 مليارات دينار ارتفاعا من 7.5 مليارات دينار في الفترة المماثلة من 2023، بارتفاع نسبته 36%، وجاء سهم «بيتك» في الصدارة من خلال تداول أكثر من ملياري سهم بقيمة تخطت 1.56 مليار دينار.

وارتفعت أحجام التداول خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بكميات بلغت 43.9 مليار سهم ارتفاعا من 28.6 مليار سهم خلال الفترة المماثلة من 2023، بنسبة ارتفاع 53.5%.

وأنهت بورصة الكويت تعاملات الـ 9 اشهر على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، وذلك على النحو التالي: ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 231 نقطة ليصل إلى 7708 نقاط من 7477 نقطة في نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 3%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 707 نقاط ليصل إلى 6276 نقطة ارتفاعا من 5569 نقطة بنسبة ارتفاع 12.6%، وبذلك ارتفع مؤشر السوق العام بـ 319 نقطة ليصل إلى 7136 نقطة ارتفاعا من 6817 نقطة في نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 4.6%.

104 ملايين دينار سيولة قياسية في جلسة أمس

قفزت سيولة البورصة في جلسة أمس التي تزامنت مع إقفالات الاشهر التسعة الأولى من 2024، وذلك بنسبة 70.7% بإجمالي 104 ملايين دينار مقابل 60.9 مليون دينار في جلسة الأحد، وتعد سيولة أمس قياسية كونها لم تتضمن تدفقات أجنبية جراء مراجعات المؤشرات العالمية لأوزان أسهم بورصة الكويت.

وتمركزت السيولة حول اسهم إيفا الذي حل بصدارة قائمة الأكثر استحواذا على السيولة بـ 9.6 ملايين دينار، تلاه سهم بيتك بـ 9.2 ملايين دينار، ثم سهم وطنية د.ق بـ 7.7 ملايين دينار، ثم سهم وربة كابيتال بـ 7.6 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 6.4 ملايين دينار.