التأمينات تخريج الدفعة الـ 15 في برنامج تدريب الكويتيين حديثي التخرج بمجال القانون

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة في برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال القانون، بهدف تمكين حديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل من خلال دورة تدريبية مكثفة تضم نخبة مميزة من المتخصصين، حيث يقدمون مادة علمية تواكب أحدث التطورات في الدراسات القانونية وأساليب التدريب، ويمنح جميع المتدربين خلال مدة البرنامج مكافأة شهرية وشهادة إتمام التدريب.
وفي كلمته، أكد المدير العام بالتكليف للمؤسسة أحمد الثنيان أهمية الدور الذي تؤديه برامج التدريب في رسم مسارات المستقبل، مشيرا إلى أن الهدف الذي من أجله تقوم «التأمينات» بتأهيل الشباب الكويتي لسوق العمل هو ذات الهدف الذي تتطلع إليه المؤسسة منذ نحو 47 سنة بما تقدمه من خدمات تأمينية واجتماعية رائدة ومستدامة، فما تسعى لتحقيقه في كلا الحالين هو مستقبل آمن يضمن معيشة كريمة لأنفسنا وأبنائنا ولكثير من الأجيال اللاحقة بعدنا.
وشدد الثنيان على التزام «التأمينات» من دافع مسؤوليتها الاجتماعية بتدريب الكوادر الشابة، فمنذ 2007 حتى اليوم تخرج أكثر من 400 متدربا ومتدربة في برنامج القانونيين، ونجحت التأمينات خلال السنوات السبع عشرة الماضية، بتزويد سوق العمل بكفاءات مهنية وإدارية عالية المستوى، يعملون اليوم في كبرى مؤسسات الدولة وشركاتها.
MENAFN30092024000130011022ID1108732018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.