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التأمينات تخريج الدفعة الـ 15 في برنامج تدريب الكويتيين حديثي التخرج بمجال القانون

9/30/2024 7:15:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة في برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال القانون، بهدف تمكين حديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل من خلال دورة تدريبية مكثفة تضم نخبة مميزة من المتخصصين، حيث يقدمون مادة علمية تواكب أحدث التطورات في الدراسات القانونية وأساليب التدريب، ويمنح جميع المتدربين خلال مدة البرنامج مكافأة شهرية وشهادة إتمام التدريب.
وفي كلمته، أكد المدير العام بالتكليف للمؤسسة أحمد الثنيان أهمية الدور الذي تؤديه برامج التدريب في رسم مسارات المستقبل، مشيرا إلى أن الهدف الذي من أجله تقوم «التأمينات» بتأهيل الشباب الكويتي لسوق العمل هو ذات الهدف الذي تتطلع إليه المؤسسة منذ نحو 47 سنة بما تقدمه من خدمات تأمينية واجتماعية رائدة ومستدامة، فما تسعى لتحقيقه في كلا الحالين هو مستقبل آمن يضمن معيشة كريمة لأنفسنا وأبنائنا ولكثير من الأجيال اللاحقة بعدنا.
وشدد الثنيان على التزام «التأمينات» من دافع مسؤوليتها الاجتماعية بتدريب الكوادر الشابة، فمنذ 2007 حتى اليوم تخرج أكثر من 400 متدربا ومتدربة في برنامج القانونيين، ونجحت التأمينات خلال السنوات السبع عشرة الماضية، بتزويد سوق العمل بكفاءات مهنية وإدارية عالية المستوى، يعملون اليوم في كبرى مؤسسات الدولة وشركاتها.

MENAFN30092024000130011022ID1108732018

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