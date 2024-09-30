Tuesday, 01 October 2024 03:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية للمدارس لا تخرجوا عن القواعد التربوية في الندوات

9/30/2024 7:15:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية إلى عدم الخروج عن القواعد والأهداف التربويــــــة للندوات التي تقيمها للطلبة بمختلف المراحل التعليمية.
وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني في نشرة أصدرها، انه في إطار حسن سير وتنظيم العمل فيما يخص إقامة المحاضرات والندوات في مدارس وزارة التربية للعام الدراسي 2025/2024، وتلافيا للخروج عن القواعد والأهداف التربوية للمحاضرات والندوات المزمع تنفيذها في مدارس وزارة التربية بمراحلها المختلفة، يرجى من مديري ومديرات المدارس ضرورة مراعاة ما يلي:
أولا: اعداد خطة سنوية للنشاط المزمع تنفيذه في بداية العام الدراسي تتضمن المحاضرات والندوات المقترح تنفيذها خلال العام الدراسي نفسه.

MENAFN30092024000130011022ID1108732017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث