التربية للمدارس لا تخرجوا عن القواعد التربوية في الندوات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
دعت وزارة التربية
الإدارات المدرسية إلى عدم الخروج عن القواعد والأهداف التربويــــــة للندوات التي تقيمها للطلبة بمختلف المراحل التعليمية.
وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني في نشرة أصدرها، انه في إطار حسن سير وتنظيم العمل فيما يخص إقامة المحاضرات والندوات في مدارس
وزارة التربية للعام الدراسي 2025/2024، وتلافيا للخروج عن القواعد والأهداف التربوية للمحاضرات والندوات المزمع تنفيذها في مدارس وزارة التربية بمراحلها المختلفة، يرجى من مديري ومديرات المدارس ضرورة مراعاة ما يلي:
أولا: اعداد خطة سنوية للنشاط المزمع تنفيذه في بداية العام الدراسي تتضمن المحاضرات والندوات المقترح تنفيذها خلال العام الدراسي نفسه.
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