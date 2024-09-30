البلدي اعتماد مشروع تطوير واجهة الشويخ البحرية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تقليص مساحة التوسعة الشرقية لمشروع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني لتصبح 6.8 كم
إعادة تنظيم القطعة 14 في منطقة القبلة.. وتخصيص ديوانية لكبار السن في «الجليب»
تخصيص أرض دفان لمشروع تطوير جنوب شرق ميناء الدوحة بمساحة 220 ألف م2
تخصيص بعض الساحات في «الشويخ الصناعية» لإدارتها من شركة المرافق العمومية
بداح العنزي
أقر المجلس البلدي في أول جلسة له بعد العطلة الصيفية أمس برئاسة عبدالله المحري مشروع تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتخصيص مواقع للاستعمال التجاري المستقبلي وتبلغ مساحة المشروع 150766م2 وينقسم إلى 4 مناطق تضم العديد من الأنشطة والاستعمالات تشمل ملاعب رياضية ومساحات خضراء، إضافة إلى بعض النسب التجارية والترفيهية.
كما أحال المجلس مشروع واجهة الجهراء البحرية إلى الجهاز التنفيذي، وذلك لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وعمل تحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات المتعلقة بالمشروع مع الأخذ بآراء المختصين من الاقتصاديين والقطاع الخاصة وتقدير عدد السكان والمقيمين والعاملين، مع تقديم الرأي القانوني.
من جانب آخر، وافق «البلدي» على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعديل قرار المجلس بشأن تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، بعد التداخل بالحدود مع محطة الصرف الصحي بمنطقة كبد وذلك بتقليص مساحة التوسعة لتصبح 6.8 كم بدلا من 8.6 كم، ووافق على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تخصيص بعض ساحات منطقة الشويخ الصناعية لإدارتها عن طريق شركة إدارة المرافق العمومية، وذلك لتخزين السيارات المهملة والتالفة تكون بأسعار رمزية لأصحاب المركبات بدلا من وقوفها في الساحات الترابية.
واعتمد المجلس طلب مؤسسة الموانئ الكويتية تخصيص أرض دفان لمشروع تطوير جنوب شرق ميناء الدوحة بمساحة 220 ألف م2، وطلب إعادة تنظيم القطعة 14 بمنطقة القبلة والتي تشتمل على عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية.
وأقر «البلدي» طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع إقامة ديوانية كبار السن بمنطقة جليب الشيوخ قطعة رقم 26، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة، ثم بحث ردود الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء والتي تشمل التالي:
٭ الرد على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن معالجة النفايات البلدية الصلبة والنفايات الإنشائية.
٭ الرد على سؤال للعضو م.علياء الفارسي بشأن مستوى النظافة العامة في محافظات الكويت بعد إقرار إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.
٭ الرد على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن أنظمة السلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.
٭ الرد على سؤال العضو م.منيرة الأمير بشأن الجدول الزمني لتفعيل قرارات الموافقة على مقترحاتنا الخاصة بملف نظافة المدن.
٭ أعاد المجلس سؤال العضو م.منيرة الأمير بشأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي إلى الجهاز التنفيذي بناء على طلب م.منيرة الأمير.
٭ الرد على سؤال م.منيرة الأمير بشأن متابعة ما تم من إجراءات بشأن تفعيل قرارات النظافة الجديدة بشأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي.
٭ أحال المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن إنشاء مرافق عامة برسوم على الواجهة البحرية، وآخر بشأن أبحاث ودراسات واستشارات بلدية الكويت إلى الجهاز التنفيذي، وذلك لعدم الاكتفاء بالرد.
٭ أبقى «البلدي» الرد على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشأن الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم - المباني المهملة - في منطقة العارضية الحرفية على جدول الأعمال التالي.
واجهة الجهراء
وانتقل المجلس لمناقشة مشروع الواجهة البحرية في الجهراء.
وقال نائب رئيس المجلس خالد المطيري: وجهنا العديد من الأسئلة إلى الجهاز التنفيذي بخصوص المداخل والمخارج.
بدوره، قال مدير إدارة تنمية المشاريع م.فايز المطيري ان المشروع تم رفعه إلى المجلس البلدي بعد استيفاء كل الدراسات الفنية المرورية للمشروع، وقدم المطيري عرضا مرئيا لأهداف ورؤية المشروع وكذلك استعمالات الأراضي.
وتساءل العضو فهد العبدالجادر عن الدراسات المالية للمشروع وما الشركة التي قامت بالدراسات الفنية.
من جهته، رد م.فايز المطيري بوجود دراسة مالية وتم إرساؤها على إحدى الشركات، موضحا ان التكلفة المالية للمشروع أكثر من 452 مليون دينار، كما قدرت تكلفة الصيانة 7% من القيمة الرأسمالية لأكثر من 12 مليون دينار.
وذكر العضو فهد العبدالجادر أن الدراسة لم تكن موجودة، ولابد ان تكون المشاريع الحكومية جادة في تقديم كل التفاصيل، خاصة ان المشروع حيوي وكبير، والدراسة المالية لم تكن في بداية المشروع، متسائلا عن مخاطر المشروع وآراء القطاع الخاص وعدد السكان، إضافة إلى انه لم تكن هناك دراسة قانونية، ولذلك دائما ما نجد فشلا في المشاريع الحكومية ونجاحا بمشاريع القطاع الخاص، وإذا أردنا إنجاح المشروع لابد من إعادة دراسته وإعداد الرأي القانوني.
وقال ناصر الجدعان ان المشروع حيوي وكبير بمساحته، وهناك مشاريع لم يتم تنفيذها رغم إقرارها، كما اننا ساهمنا بالموافقة على العديد من المشاريع ونطمح لان تعود الكويت درة وأفضل دول الخليج.
وفي السياق ذاته، بين رئيس المجلس عبدالله المحري اننا جميعا في مركب واحد ولسنا ضد المشاريع.
من جانبها، قالت نائب المدير العام لقطاع المشاريع في البلدية م.ميساء بوشهري ان وزير البلدية طلب التوقيع مع مكتب للدعم الاستشاري للتأكد من دراسة الجدوي والمزايدة خاصة ان دراسات المشروع تكلفتها 880 ألف دينار.
من ناحيته، قال خالد المطيري: لسنا ضد المشروع ولكن نحتاج إلى مشروع ناجح.
من جانبه، قال د.حسن كمال ان القطاع الخاص سيقوم بتنفيذ المشروع وما تم عرضه بالدراسة من قبل المستشار، ولذلك تمت مناقشة الموضوع في اللجان وحصلنا على موافقات رسمية خاصة ان الجون منطقة حساسة، كما انه في حالة تأخر المشروع تتم إعادة الدراسة للمستجدات، وسؤالي هل البلدية قادرة على إدارة المشروع خاصة ان وزارة المالية مازالت تقوم بالسماح بالبيع للشاليهات الموجودة دون ان تكون هناك إشارة إلى إزالة الشاليهات.
وعقبت م.ميساء بوشهري بأنه تم الاستماع إلى الجهات المعنية وبعد توقيع العقد المستثمر ملزم ان يحدث الدراسات المطلوبة منه.
وقال م.فايز المطيري من اشترط إزالة الشاليهات هو المجلس الأعلى للبيئة والمجلس البلدي ليس له دور بهذا الخصوص.
وطالب العضو فهد العبدالجادر بإعادة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي.
ووافق المجلس على إعادة المشروع للجهاز للرد على الاستفسارات بأغلبية 10 أصوات.
واعتمد المجلس طلب بيت الزكاة تخصيص موقع بمنطقة عبدالله المبارك قطعة 7.
ووافق المجلس على إعادة تنظيم جزء من القطعة رقم 1 بمنطقة القبلة.
واجهة الشويخ
وأقر المجلس مشروع تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتخصيص مواقع للاستعمال التجاري المستقبلي.
وأوضح الرأي الفني ان مساحة المشروع 150766م، كما ان مكونات المشروع تنقسم إلى 4 مناطق كل واحدة تضم العديد من الأنشطة والاستعمالات تشمل ملاعب رياضية ومساحات خضراء إضافة إلى بعض النسب التجارية والترفيهية، مؤكدا ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الواعدة على الواجهة البحرية.
ووافق المجلس على طلب وزارة المالية تحويل استعمال موقع مواقف سيارات سطحية إلى مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة الشرق قطعة رقم 2.
ووافق على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تخصيص بعض ساحات منطقة الشويخ الصناعية لإدارتها عن طريق شركة إدارة المرافق العمومية، لتخزين السيارات التالفة والمهملة بأسعار رمزية من أصحاب المركبات والكراجات بدلا من وضعها في الساحات الترابية.
واعتمد «البلدي» طلب إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة إلغاء إصدار قرار المنفعة العامة لاحدي القسائم بمنطقة السرة قطعة رقم 5.
ووافق المجلس على طلب مؤسسة الموانئ الكويتية تخصيص أرض دفان لمشروع تطوير جنوب شرق ميناء الدوحة بمساحة 220 ألف م2.
وأبقى المجلس على جدول أعماله طلب تعديل مساحة موقع مستشفى دار الشفاء والتوسعة التابعة بمنطقة حولي قطعة 66.
ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة مبارك العبدالله قطعة رقم 1.
وحفظ المجلس الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تخصيص ساحة في منطقة الشهداء بجنوب السرة قطعة 5 لتحويلها إلى حديقة عامة.
ووافق على إعادة تنظيم جزء من القطعة رقم 4 بمنطقة الصديق، وذلك بتعديل القسائم أرقام من 145 إلى 153، كما وافق على طلب إعادة تنظيم القطعة رقم 14 والتي تشتمل على عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية.
وتضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية:
٭ الالتزام بالقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.
٭ أخذ موافقة وزارات الخدمات قبل إصدار الموافقة النهائية.
٭ الالتزام بقرار مجلس الوزراء.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بكتب إدارة المخطط الهيكلي.
٭ التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي بشأن تحديد عدد الأدوار المطلوبة لمواقف السيارات متعددة الأدوار.
٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود موقع المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى.
٭ يشترط تنفيذ الشارع التخديمي بعرض 17م من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية.
٭ أخذ موافقة الجهات ذات الصلة بشأن إلغاء الشارع الفاصل بين القسائم.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية.
جنوب سعد العبدالله
ووافق المجلس علي طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعديل قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، بعد التداخل بالحدود مع محطة الصرف الصحي في منطقة كبد وذلك بتقليص مساحة التوسعة لتصبح 6.8 كم بدلا من 8.6 كم.
وأحال المجلس مقترح زيادة رسوم القيد في سجل المزايدين إلى الحهاز التنفيذي، ووافق على اقتراح العضو م.علياء الفارسي على إنشاء تطبيق خاص في البلدية يتيح للمستخدم التخلص من النفايات السكنية ذات الحجم الكبير.
وأقر المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع إقامة ديوانية كبار السن بمنطقة جليب الشيوخ قطعة رقم 26، ووافق على اقتراح الأعضاء سعود الكندري، إسماعيل بهبهاني، والعضو السابق فهيد المويزري بشأن استحداث جسر علوي كمخرج للسيارات من شارع حمود الطشه بمنطقة عبدالله المبارك إلى طريق حمود الجابر الصباح.
اقتراحات الأعضاء
وأحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسه وتشمل ما يلي:
٭ الاقتراحين المقدمين من العضو وليد الدغر الأول بشأن استحداث دوار على تقاطع شارع خلف الأحمر مع شارع أم المؤمنين بديل عن الإشارة الضوئية، والثاني بشأن إنشاء مدخل بمنطقة جنوب عبدالله المبارك.
٭ الاقتراحين المقدمين من العضو فهد العبدالجادر بشأن دورات المياه العمومية التابعة للبلدية وآخر بشأن السماح لمستثمري القسائم الصناعية بترخيص الطابق الأول منها (مكتب إداري).
٭ الاقتراحين المقدمين من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن إنشاء مواقف سيارات عامة لمدرسة موضي برجس السور متوسطة بنات بمنطقة صباح الناصر، وآخر بشأن استحداث مخرج استدارة على طريق 108 مقابل مستشفى الفروانية للأسنان.
منيرة الأمير: لا يوجد جدول زمني لتحديث عقود نظافة المدن الجديدة
تعقيبا على رد الجهاز التنفيذي للبلدية على أسئلتها حول ملفات النظافة وما وصلت إليه من تطوير لطريقة التعاقد والاشتراطات الجديدة التي تضمن عملية تحسين الخدمة المهمة وأسئلتها بشأن إجراءات تخصيص الأراضي، قالت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير إن الهدف الرئيسي لمثل هذه الأسئلة توفير معلومة مدققة في بعض الموضوعات المهمة ومعرفة الموقف الحالي للقرارات التي صدرت عن المجلس البلدي وهذا الأمر هو المتبع بهذه المراحل ولكنني مع الأسف إلى الآن لم أستفد الاستفادة المطلوبة من هذه الخطوة فعادة ما تأتينا الردود متأخرة نسبيا ولا تتضمن معلومات حقيقية يمكن التعويل عليها، ناهيك عن الحالة الدفاعية التي تأتي عليها فهي لم تتخط فكرة الرقابة إلى فكرة التعاون بعد، وعلى سبيل المثال توجهت بسؤال حول خطة البلدية وخطواتها البديلة في حال لم يسعفها الوقت لضمان تفعيل هذه القرارات أثناء إبرام العقود الجديدة لنظافة المدن؟، وجاءني الرد بعد فترة انتظار كبيرة بسرد الخطوات والإجراءات التي تمت بإسهاب دون التطرق إلى خطة البلدية البديلة للتأكد من تفعيل القرارات التي من شأنها تحسين أداء شركات نظافة المدن وكنت أتمنى أن يكون هناك شرح أكبر للاستراتيجية التي نستطيع العمل بها أو ما تحتاج إليه من دعم منا كمجلس بلدي لتحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف خصوصا أن هناك قرارات وآليات جديدة كليا قد تم إصدارها واعتمادها، مبينة ان عقود نظافة المدن الجديدة لا يوجد جدول زمني لتحديثها وفق ما تمت من قرارات جديدة أو دراسات.
وأضافت م.منيرة الأمير: تكرر الأمر ذاته في الردود على أسئلتي بشأن ملف تخصيص الأراضي، علما أن هناك قرارات جديدة تعطي صلاحيات كبيرة للبلدية في متابعة ورصد المشروعات المخصص لها من حيث التنفيذ لكن جاءت الردود مخيبة أيضا للآمال، مؤكدة أن آليات التعاون بين البلدية والمجلس البلدي في تحسن مستمر، وهناك مسافة كبيرة بين ما نطمح إليه وما يتم حاليا من تحسينات، يتوقع منا الجميع أن نقدم شيئا ملموسا على الأرض وهذا سيتم بتعاون الجميع فالقرارات واللوائح الجديدة إذا لم يتم تفعيلها بالشكل الكامل وبسرعة مناسبة سوف نجني ثمارها متأخرا.
العبدالجادر: عازمون على مواصلة الإنجازات
أشاد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بالأجواء الإيجابية التي سادت جلسة أمس والتي شهدت اتخاذ العديد من القرارات في موضوعات متنوعة، مشددا على أن المجلس عازم على مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات.
وقال العبدالجادر في تصريح صحافي إن المجلس البلدي ناقش خلال الجلسة مشروع تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الثقافي، مشيرا إلى أن لجنة العاصمة استعرضت قبل ذلك كتاب مدير البلدية بشأن المشروع، والذي ندعو للموافقة عليه والبدء في تنفيذه بسرعة، بعد الموافقة على مكونات المشروع.
وأوضح أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية 150766 مترا مربعا على مرحلتين و4 مناطق وتعد المنطقة الأولى الأكثر حيوية وتضم ملاعب رياضية ومناطق ترفيهية ومساحة خضراء واسعة، وإن شاء الله نشهد قريبا افتتاح المشروع الذي يساهم بلا شك في تجميل شاطئ الشويخ والمنظر الحضاري للكويت.
وتابع: اطلع المجلس البلدي على تقارير لجنة تحرير الأراضي وناقش باستفاضة طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية 6.8 كم2، مشددا على ضرورة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالموافقة، لاسيما تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وقسم الطرق بإدارة التنظيم العمراني والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات.
وشكر المجلس البلدي لموافقته على اقتراحه بشأن التنسيق بين البلدية وشركة إدارة المرافق العمومية ووزارة المالية لتخصيص بعض المساحات الترابية بمنطقة الشويخ الصناعية لتكون مواقف لتخزين السيارات المهملة والتالفة بها لفترات محدودة لحين إصلاحها أو التصرف فيها من قبل أصحابها، على أن تكون هذه المواقف بأسعار رمزية، مؤكدا أن الاقتراح سيساهم بلا شك في القضاء على ترك السيارات بعشوائية في منطقة الشويخ الصناعية وما تسببه من تشويه المنظر العام.
MENAFN30092024000130011022ID1108732013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.