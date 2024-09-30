إسرائيل تبدأ توغلا بريا محدودا في لبنان وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على مناطق بالجنوب



رئيسا والحكومة اتفقا على دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس فور توقف الحرب إسرائيل أبلغت واشنطن أن غزوها للبنان سيكون محدوداً

بيروت – ناجي شربل وأحمد عز الدين وعامر زين الدين ووكالات:

أعلنت الولايات المتحدة امس أن القوات الإسرائيلية بدأت "عمليات محدودة" داخل الأراضي اللبنانية وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على مناطق الجنوب، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي جزءا من الحدود الشمالية "منطقة عسكرية مغلقة" متعّهدا بمواصلة قتال حزب الله.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".

وتوغلت دبابات إسرائيلية في رميش جنوبي لبنان، في ظل انقطاع الكهرباء، بحسب قناتي "العربية" و"الحدث". ودوى هدير الدبابات في مناطق حدودية بالجنوب اللبناني.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي وسع القصف المدفعي ليشمل مناطق إضافية على طول الحدود مع لبنان.

ووفق قناة "الجزيرة" استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي كفركلا والعديسة والخيام وسردا بالقطاع الشرقي جنوبي لبنان، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة كوكبا وبلدة كفر كلا ووادي برغز

وبرج البراجنة والرويس والليلكي وبئر العبد. وقد سمعت أصوات التفجيرات الى مناطق بعيدة نظراً الى قوة الغارات التي طالت مجمعات لأكثر من مبنى.

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في الاثناء، وجه الجيش الاسرائيلي انذارا الى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت بعدة مناطق باخلاء منازلهم.

في المقابل، أعلن "حزب الله" قصف مستوطنة شتولا بالصواريخ، واستهداف تجمعات لجنود إسرائيليين على الضفة الثانية من الحدود قبالة بلدتي كفركلا والعديسة.

وتابع اللبنانيون امس ما تم بثه عن تحركات لآليات من وحدات الجيش اللبناني، في إعادة انتشارها في بلدات حدودية، من دون صدور بيان رسمي في هذا الشأن عن قيادة الجيش، وهذا بديهي كون الأمور العسكرية لا تعمم عبر وسائل الاعلام.

وكشف مصدر مقرب من قيادة الجيش لـ"الأنباء" ان "ما جرى لا يتعدى إعادة التموضع، من قبل جنود منتشرين على الحدود وعددهم قليل في نقاط صغيرة، وما جرى هو إعادة تجميعهم في نقاط أكبر". ونفى المصدر ما أثير في بعض وسائل الاعلام عن تراجع لمسافة خمسة كيلومترات.

في حين كشف قيادي رفيع سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء" عن "قمة الجهوزية لمقاتلي الحزب على الأرض في الجنوب"، مشيراً الى ان "التوغل البري الإسرائيلي سيشكل بداية للحل، بسبب ما سيواجهه الإسرائيلي في الميدان".

وكانت معلومات تحدثت عن نقل رسالة روسية الى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، فيها تأكيدات لتوغل بري إسرائيلي من نقاط حدودية عدة بينها الجولان، ودعوة الى توخي الحيطة والحذر الشديدين في القادم من الأيام، التي وصفتها الرسالة الروسية بـ"الصعبة على لبنان".

ونقل مرجع كبير عن جنبلاط "تنبيهه من فوضى عارمة قد تشهدها الفترة المقبلة"، ودعوته "الى التعاطي مع التطورات بحكمة كبيرة".

وكشف مصدر رفيع لـ"الأنباء" ان الجانب الروسي أوعز قبل 20 يوماً الى عسكريين إيرانيين موجودين في نقاط حدودية مع الجولان بالانسحاب من مواقعهم. وتحدثت المعلومات عن "تدخل أميركي لدى الجانب الإسرائيلي بتقليص عملية التوغل الى الأراضي اللبنانية، الى منطقة جغرافية محددة بين حاصبيا وسهل الماري، وقصرها على أيام قليلة.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي جو بايدن امس إنه يعارض شن إسرائيل عملية برية في لبنان ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حذّر امس خلال زيارته جنودا من وحدة مدرّعة منتشرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بأن "القضاء على نصرالله خطوة مهمة، لكنّها ليست الأخيرة. ولضمان عودة سكان شمال إسرائيل، سنستخدم كلّ قدراتنا".

وقال ستيفان دوغاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "لا نريد رؤية اجتياح برّي من أي نوع كان"، فيما صرّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه يجب تجنب أي عمليات إسرائيلية إضافية في لبنان، عقب اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الكتلة.

كذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة امس إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لم تتمكن من القيام بدوريات بسبب شدة الضربات الإسرائيلية وصواريخ حزب الله التي

تستهدف

إسرائيل.

من جهته أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعهد لبنان بتطبيق وقف إطلاق النار فورا للبحث في تطبيق القرار 1701.



وشدد بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره بعين التينة ظهر أمس، «على أن لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى الحدود (مع إسرائيل) ونشر عناصره في الجنوب فور وقف إطلاق النار».

وكشف ميقاتي عن اتفاقه مع بري «على دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية فور وقف إطلاق النار». وقال: «لانتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحد».

وأشار ميقاتي إلى قبول لبنان «كل الهبات الواردة إلينا عن طريق الأمم المتحدة».

وبعد مغادرة ميقاتي، حضر قائد الجيش العماد جوزف عون والتقى الرئيس بري، الذي استقبل لاحقا وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو. كلام ميقاتي استحق التوقف عنده من قبل اللبنانيين، الذين وجدوا أنفسهم في حرب إسرائيلية ضروس تستهدفهم. حرب لا تقل وحشية عما جرى في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، يوم شنت حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى»، وأتبعها «حزب الله» في اليوم التالي بفتح «جبهة إسناد» من جنوب لبنان.

ويأمل كثيرون في لبنان اجتياز هذه الأزمة التي يعتبرونها أقرب إلى الكارثة في أسرع وقت منهم، علما ان القسم الأكبر يخشى ان تطول الحرب وتستعر وتلقي بالمزيد من الويلات المآسي على شعب يعيش منذ 2019 أزمة مالية وانهيارا اقتصاديا غير مسبوقين في تاريخ البلاد. وليس سرا ان الغالبية اللبنانية تتعامل مع الحرب الإسرائيلية الواسعة، على انها طويلة الأمد، وتتعدى القضاء على هيكلية القيادة في «حزب الله» وكامل الجهاز الإداري لديه، بعد إعلان الجانب الإسرائيلي مضيه في الحرب محددا أهدافا كبيرة، ليس أقلها القضاء على البنية العسكرية لـ «حزب الله».

وتحدثت معلومات موثوقة

لـ «الأنباء» عن عرض إسرائيلي لوقف النار، مشروط باستسلام «حزب الله» ونزع سلاحه، وليس فقط الاكتفاء بتراجعه إلى شمال الليطاني، الأمر الذي رفضته دوائر «الحزب» بشكل فوري، معتبرة انها تلقت «أفدح الأضرار والخسائر، والوقت الآن لاستنهاض الصفوف والعودة من بوابة الميدان، والتعامل مع العدو الإسرائيلي بالطريقة التي يفهمها».

وأشارت المعلومات إلى ضغط أميركي كبير للحؤول دون قيام الجيش الإسرائيلي بعمل بري داخل الأراضي اللبناني، لقناعة أميركية مفادها ان التوغل الإسرائيلي سيؤدي إلى احتلال أرض لبنانية، وعندها لابد من مقاومته بشتى الوسائل. وهنا، وبحسب التقديرات الأميركية، يستعيد «حزب الله» دوره الذي تميز به منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وصولا إلى تحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 مايو العام 2000.

لكن صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن مسؤول أميركي، أن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان ستبدأ قريبا»، لافتا إلى أن «العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها ضد حزب الله عام 2006».

وفي موقف رسمي أول لمسؤول في «حزب الله» بعد اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله، قال نائبه الشيخ نعيم قاسم ان «منظومة القيادة وإدارة المواجهة مستمرة».

وإذ لم يتطرق إلى موعد التشييع، أضاف: «سوف نختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة ونملأ القيادات في شكل ثابت». وأكد أن «المقاومة ستواصل مساندة غزة دفاعا عن فلسطين وبالوتيرة نفسها».

وفي المقابل، قال مرجع لبناني رسمي سابق كبير لـ «الأنباء»: «استطاع حزب الله النيل من الجيش الإسرائيلي يوم خاض ضده حرب عصابات. وعندما تحول الحزب إلى جيش كبير هزم شر هزيمة أمام الجيش الإسرائيلي».

وتحدث قيادي سابق في «حزب الله» لـ «الأنباء» عن إنجاز ملء الشغور في الكوادر القيادية للحزب. وقال: «نحتاج أسبوعا على الأكثر لرفع الزخم في عملياتنا، وحتى ذلك الحين نحرص على إطلاق العدد نفسه من الصواريخ يوميا، وتتفاوت حجمها وكان أحدها من مدى طويل بلغ 150 كيلومترا».

وأضاف: «في حزب الله كل واحد منا مشروع شهيد، وخصوصا الذي يصل إلى منصب متقدم، والحزب كفيل بتجديد نفسه».

وفي الاتصالات التي تبذل من أجل الوصول إلى تهدئة، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا قبل ظهر أمس في السرايا في حضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو. وجدد ميقاتي التأكيد على «ان مدخل الحل هو في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والعودة إلى النداء الذي أطلقته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية لوقف إطلاق النار». ورأى «ان الأولوية هي لتطبيق القرار الدولي 1701».

بدوره، شدد وزير خارجية فرنسا على«أولوية انتخاب رئيس الجمهورية والعمل على وقف المواجهات المسلحة». واعتبر الوزير الفرنسي أن «ثمة حلولا ديبلوماسية» في لبنان، على الرغم من الضربات الإسرائيلية المكثفة.

وعدد وزير الخارجية في منشور على «إكس» من بينها «وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701» الذي أنهى الحرب التي اندلعت في 2006، مشددا على أن «فرنسا لاتزال إلى جانب لبنان».وفي موقف رسمي أول صادر عن حزب «القوات اللبنانية» بعد اغتيال نصرالله، عممت الدائرة الإعلامية في «القوات» البيان التالي: «ما يجمع البلد بعد النكبة التي ألمت به هو الدستور والمؤسسات. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه والفورية تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وفقا لهذا الدستور، وأن يصار بعدها إلى تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تطبيق الدستور والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان. فمظلة الأمان الوحيدة للبنانيين هي الدولة، وحان الوقت لأن تتحمل الدولة وحدها مسؤولياتها، والمدخل الوحيد إلى ذلك انتخاب رئيس للجمهورية. ومن يرفض هذا الانتخاب بحجج قديمة يعني أنه يريد إبقاء لبنان من دون دولة فعلية ومؤسسات حقيقية على رغم المأساة التي تعيشها الناس والخراب الذي ألم بالبلد، ومع انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة تعقد طاولة الحوار في بعبدا بهدف معالجة نهائية لأزماتنا اللبنانية الوجودية والوطنية والسياسية».

وفي الميدان، واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المركزة ضد أهداف قال انها عائدة لـ «حزب الله». إلا ان الضربات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بالعشرات في مناطق عدة، ليرتفع رقم الذين قضوا في عملية «سهام الشمال» التي أطلقتها إسرائيل الأسبوع الماضي إلى أكثر من ألف شهيد. ووقعت مجازر ليل أمس الأول في قرى شرق صيدا وفي بعلبك الهرمل، بسقوط ضحايا بأرقام غير مسبوقة منذ الاجتياح الإسرائيلي الثاني للبنان في 1982.

وفي الساعات الأولى من فجر أمس، استهدفت المسيرات الإسرائيلية لأول مرة مبنى في منطقة جسر الكولا ببيروت قرب منطقة المزرعة - وطى المصيطبة. وأسفرت الضربة عن سقوط أربعة من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة».

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على البلدات اللبنانية أسفرت عن سقوط 123 قتيلا، ليتخطى عدد القتلى الـ 1700 منذ الثامن من أكتوبر الماضي. وذكر بيان آخر ان 45 شهيدا و70 جريحا سقطوا في اعتداء إسرائيلي على عين الدلب مساء الأحد في قضاء صيدا، إلى 12 شهيدا و20 جريحا في حصيلة الغارات الإسرائيلية الليلية على الهرمل.