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5 شروط لتحويل عمالة العقود الحكومية

9/30/2024 7:15:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعديل شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على العقود والمشاريع الحكومية والجمعيات التعاونية خارج القطاع وفق ضوابط محددة.
وأجاز القرار تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع الحكومية للعمل خارج هذا القطاع وفق خمسة شروط منها: انتهاء العقد أو المشروع الحكومي، وكذلك تزويد الهيئة العامة للقوى العاملة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد أو المشروع يفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة، بالإضافة إلى مرور سنة على استقدام العامل على العقود الحكومية.
وتضمنت الضوابط أيضا موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل، بالإضافة إلى تحصيل رسم إضافي قدره
350 دينارا، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ 3/11/2024، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

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