ميقاتي لبنان مستعد لإرسال الجيش إلى الجنوب فور وقف النار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عواصم - ناجي شربل - أحمد عزالدين ووكالات
يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المركزة ضد أهداف يقول إنها تعود إلى «حزب الله»، إلا أنها تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بأرقام فاقت ضحايا الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.
وتوزعت المجازر بين قرى شرق صيدا وفي بعلبك الهرمل، وحتى العاصمة بيروت، حيث أغارت إسرائيل على منطقة الكولا في قلبها لأول مرة. كما أعلن الجيش اللبناني أمس سقوط أول جندي جراء ضربة من «مسيرة» إسرائيلية استهدفت دراجة عند أحد حواجزه في جنوب لبنان.
وبموازاة التصعيد الإسرائيلي، تستمر الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب ومنع تحولها إلى اجتياح بري، حيث كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن أن قوات إسرائيلية خاصة نفذت عمليات صغيرة لجمع معلومات بجنوب لبنان، وتشمل دخول أنفاق حزب الله الواقعة على طول الحدود.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي، أن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في جنوب لبنان ستبدأ قريبا».
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «سنعمل من أجل حل ديبلوماسي يوفر الأمن لإسرائيل ولبنان ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة الى ديارهم. بدوره، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو أول ديبلوماسي يزور لبنان منذ التصعيد الإسرائيلي، حيث دعا لوقف التصعيد، بينما أكد ميقاتي استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701.
وقبل ذلك، قال ميقاتي عقب لقائه رئيس البرلمان نبيه بري: «فور وقف إطلاق النار، لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني». من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن مقترح وقف إطلاق النار الأميركي ـ الفرنسي لا يزال مطروحا. وشدد على انه
«لا يمكن ترك لبنان من دون رئيس يعمل على وحدته»، وحمل مسؤولية الحرب لحزب الله وما قام به في
8 أكتوبر. كما اعتبر أن «ثمة حلولا ديبلوماسية» من بينها «وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701».
إلى ذلك، خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإيراني، وقال: نقف إلى جانبكم. وأضاف: لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط.
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