ميقاتي لبنان مستعد لإرسال الجيش إلى الجنوب فور وقف النار

MENAFN - Al-Anbaa) عواصم - ناجي شربل - أحمد عزالدين ووكالاتيواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المركزة ضد أهداف يقول إنها تعود إلى «حزب الله»، إلا أنها تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بأرقام فاقت ضحايا الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

وتوزعت المجازر بين قرى شرق صيدا وفي بعلبك الهرمل، وحتى العاصمة بيروت، حيث أغارت إسرائيل على منطقة الكولا في قلبها لأول مرة. كما أعلن الجيش اللبناني أمس سقوط أول جندي جراء ضربة من «مسيرة» إسرائيلية استهدفت دراجة عند أحد حواجزه في جنوب لبنان.

وبموازاة التصعيد الإسرائيلي، تستمر الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب ومنع تحولها إلى بري، حيث كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن أن قوات إسرائيلية خاصة نفذت عمليات صغيرة لجمع معلومات بجنوب لبنان، وتشمل دخول أنفاق حزب الله الواقعة على طول الحدود.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي، أن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في جنوب لبنان ستبدأ قريبا».

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «سنعمل من أجل حل ديبلوماسي يوفر الأمن لإسرائيل ولبنان ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة الى ديارهم. بدوره، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو أول ديبلوماسي يزور لبنان منذ التصعيد الإسرائيلي، حيث دعا لوقف التصعيد، بينما أكد ميقاتي استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701.

وقبل ذلك، قال ميقاتي عقب لقائه رئيس البرلمان نبيه بري: «فور وقف إطلاق النار، لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني». من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن مقترح وقف إطلاق النار الأميركي ـ الفرنسي لا يزال مطروحا. وشدد على انه

«لا يمكن ترك لبنان من دون رئيس يعمل على وحدته»، وحمل مسؤولية الحرب لحزب الله وما قام به في

8 أكتوبر. كما اعتبر أن «ثمة حلولا ديبلوماسية» من بينها «وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701».

إلى ذلك، خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإيراني، وقال: نقف إلى جانبكم. وأضاف: لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط.





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