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وزير الإسكان تذليل عقبات جنوب سعدالعبدالله

9/30/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إلى تذليل العقبات أمام مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وتجاوز أي معوقات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسليم الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير بحضور قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، حيث استمع خلالها إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع ونسب الإنجاز التي حققها، لاسيما أنه يحقق تقدما بنسبة تتجاوز 5.148% عن البرنامج الزمني الخاص بالأعمال. وأشاد المشاري بالجهود المبذولة من قبل الفريق الهندسي والإشرافي وحرصهم على جودة تنفيذ الأعمال وبالتقدم الذي يحرزه المشروع.

وقالت المؤسسة إن نسبة الإنجاز الفعلية بتنفيذ بند شبكة مياه صرف الأمطار تجاوزت 22%، فيما يجري العمل في بنود أعمال التربة والطرق والحوائط الاستنادية وأعمال الجسور والأنفاق وشبكات المياه وخزانات الأمطار والمياه المعالجة.

وذكرت المؤسسة أن عقد مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني يعتبر من أكبر المشروعات التي تنفذها المؤسسة على مساحة 64 كم2، ويتضمن 23551 وحدة سكنية، حيث بدأ العمل بالمشروع في نوفمبر 2023 ‏وتنتهي مدته التعاقدية في نوفمبر 2027.

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