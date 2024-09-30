وزير الإسكان تذليل عقبات جنوب سعدالعبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
دعا وزير
الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إلى تذليل العقبات أمام مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وتجاوز أي معوقات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسليم الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير بحضور قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، حيث استمع خلالها إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع ونسب الإنجاز التي حققها، لاسيما أنه يحقق تقدما بنسبة تتجاوز 5.148% عن البرنامج الزمني الخاص بالأعمال. وأشاد المشاري بالجهود المبذولة من قبل الفريق الهندسي والإشرافي وحرصهم على جودة تنفيذ الأعمال وبالتقدم الذي يحرزه المشروع.
وقالت المؤسسة إن نسبة الإنجاز الفعلية بتنفيذ بند شبكة مياه صرف الأمطار تجاوزت 22%، فيما يجري العمل في بنود أعمال التربة والطرق والحوائط الاستنادية وأعمال الجسور والأنفاق وشبكات المياه وخزانات الأمطار والمياه المعالجة.
وذكرت المؤسسة أن عقد مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني يعتبر من أكبر المشروعات التي تنفذها المؤسسة على مساحة 64 كم2، ويتضمن 23551 وحدة سكنية، حيث بدأ العمل بالمشروع في نوفمبر 2023 وتنتهي مدته التعاقدية في نوفمبر 2027.
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