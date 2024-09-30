7 طرق منزلية بسيطة لعلاج الزكام

MENAFN - Khaberni) خبرني - غالبًا ما تتشابه أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك يُعتبر التشخيص الدقيق عند بدء ظهور أعراض الزكام أمرًا مهمًا لاختيار العلاج المناسب.

تُعد نزلات البرد حالة شائعة يمكن أن تسببها نحو 200 نوع مختلف من الفيروسات، بينما تُنتج الإنفلونزا عن فيروس الإنفلونزا ذاته، وقد تكون أعراضها شديدة، ولكن يمكن الوقاية منها من خلال تلقي اللقاح السنوي.

نظرًا لتشابه أعراض الزكام مع أعراض فيروس كورونا، ينصح موقع "healthdirect" الأسترالي بإجراء اختبار للكشف عن الفيروس حتى لو كانت الأعراض طفيفة، كما يُوصى بتلقي لقاح الإنفلونزا والاهتمام بالنظافة الشخصية كوسيلتين للوقاية من الزكام.

أشار الموقع إلى أن الباراسيتامول والإيبوبروفين هما الأكثر فعالية في علاج الألم والحمى المصاحبة للزكام، في حين تُستخدم الأدوية المعالجة للسعال ونزلات البرد للتخفيف من الأعراض، لكنها ليست فعالة بالضرورة كعلاج أساسي.

قد يساعد تناول الفيتامين سي، والمكملات المعدنية مثل الزنك، والأدوية العشبية في التخفيف من أعراض الزكام، ولكنها ليست علاجًا لتجنب نزلات البرد والإنفلونزا.

التحكم بالأعراض

ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عدة طرق تساعد على الشعور بالتحسن وتمكن الجسم من مكافحة نزلات البرد، ومنها:

الحصول على الراحة الكافية.

شرب كميات كبيرة من السوائل.

استخدام جهاز ترطيب أو مبخر رذاذ بارد.

استعمال رذاذ الأنف المالحة أو شفاطة لإزالة المخاط لدى الأطفال.

تنفس البخار من وعاء يحتوي على ماء ساخن.

استخدام مستحلبات الحلق أو قطرات السعال.

تناول العسل لتخفيف السعال للبالغين والأطفال الذين تتجاوز أعمارهم عامًا واحدًا.

متى يصف الطبيب المضادات الحيوية؟

المضادات الحيوية ليست فعّالة في علاج نزلات البرد أو الإنفلونزا لأنها عدوى فيروسية، وهي مفيدة فقط في حالات العدوى البكتيرية.

قد تحدث عدوى بكتيرية كإحدى مضاعفات نزلات البرد أو الإنفلونزا، ولكنها نادرة، وغالبًا ما يتعافى المصابون دون الحاجة إلى المضادات الحيوية. يلجأ الأطباء لوصفها فقط في حالات الخطر العالي لحدوث المضاعفات.