1400 مدرب محترف في مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للصحة واللياقة بدبي

كشف مجلس دبي وشركة ميفت برو عن تفاصيل فعاليات مؤتمر ومعرض ((ميفت برو)) للياقة والصحة البدنية، التجمع الرياضي الأكبر من نوعه الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري بحضور أكثر من 1400 مدرب محترف، ويتحدث فيه 30 محاضراً من الخبراء الدوليين والمحليين من مختلف دول وقارات العالم يقدمون 80 محاضرة متنوعة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

وغريغ باوتشر، الرئيس التنفيذي لـ((ميفت برو))، ورانيا باوتشر، مديرة ((ميفت برو))، ورالف وينتز، الرئيس العالمي لهايروكس 365، الخبير والمخترع للعديد من معدات التدريب المبتكرة التي أسهمت في تطوير الأداء الرياضي ومنهجيات التدريب، كما تحدث جيمي توت، المدير العام ومدير الحرم الجامعي النيوزيلندي للابتكار والرياضة. ويقدم المؤتمر والمعرض أبرز التقنيات والبرامج الجديدة واستعراض تأثيرها في صحة جميع أفراد المجتمع ومساهمتها في دعم الاستثمار في مجال الصحة واللياقة البدنية.

وقال أحمد سالم المهري: ((يتصدر ميفت برو المشهد الرياضي ويعد من أهم الفعاليات ليس في دولة الإمارات وحسب، وإنما على مستوى العالم أيضاً من خلال استقطابه نخبة من المتحدثين العالميين، وكذلك الحرص على تغطية أهم الجوانب وتسليط الضوء على أحدث التجارب الناجحة في مختلف مجالات العمل الرياضي. إن استمرارية تنظيم ميفت برو تؤكد نجاح الحدث ومواكبته جميع متطلبات التطور، وكذلك الحرص على المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي على مستوى الشركات والعاملين وعلى مستوى الابتكارات أيضاً)).

وتقدم غريغ باوتشر بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي والجهات الداعمة لتنظيم هذا الحدث، وقال: ((استمرارية هذا الحدث بنجاح على مدار 21 عاماً تؤكد أن دبي تعد مركزاً عالمياً للصحة والعافية، ويواصل هذا الحدث النمو كل عام، وهذه السنة ستشهد مشاركة أكثر من 1400 مشارك من 39 دولة من مختلف دول وقارات العالم، بالإضافة إلى رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، وتقام القمة على مدار 3 أيام حافلة بالعديد من الجلسات المتنوعة.

حيث سيتم تقديم أكثر من 80 محاضرة من قبل 30 متحدثاً من أفضل المحاضرين في مجال اللياقة والصحة البدنية في العالم، وسيكون من بينهم متحدثون ملهمون وشخصيات مؤثرة عربية، وهو الأمر الذي نسعد بتقديمه كإضافة مميزة في المؤتمر، حيث نسعى إلى زيادة انتشار الوعي في المنطقة بأهمية اللياقة البدنية، وسيكون هناك قاعات مخصصة لهم من أجل أن تصل لهم المفاهيم والمصطلحات الرياضية بكل معانيها، كما سيكون هناك الكثير من رجال الأعمال والشركات الذين يشاركون لتكوين شراكات عمل وتبادل معرفة)).

وقالت رانيا باوتشر: ((يشكل الحدث فرصة للشباب للتعلم في مجال صناعة اللياقة البدنية وتعزيز أنماط الحياة النشطة والصحية مع تعزيز مهارات القيادة بين الجيل القادم من محترفي اللياقة البدنية، ومن خلال توحيد المتخصصين في الرعاية الصحية وخبراء اللياقة البدنية، يسعى الحدث إلى تعزيز الابتكار والتعاون.