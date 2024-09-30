راشد بن دلموك: دعم ورعاية «فارس العرب» وراء الإنجازات العالمية

أشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية، بالإنجاز العالمي المميز الذي حققه فرسان الإمارات في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة بعمر 8 سنوات بعد احتكارهم الألقاب في جميع المنافسات التي أقيمت لمسافة 120 كلم في جزيرة سردينيا بإيطاليا، بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة من مختلف أنحاء العالم،.

مشيراً إلى أن الفروسية الإماراتية تواصل مسيرتها العالمية المميزة بفضل الدعم والرعاية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ((فارس العرب))، إضافة إلى متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهنئاً سموهما بمناسبة هذا الإنجاز العالمي.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن الإنجاز ليس بغريب على فرسان الإمارات الذين يواصلون تألقهم في مختلف المحافل والبطولات العالمية، خاصة وأن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً بالانتصارات والإنجازات في سباقات القدرة والتحمل.

مشيداً بالأداء البطولي الذي قدمه الفارس راشد الكتبي الحائز لقب المونديال في فئة الفردي، كما أشاد بجهود جميع الفرسان الذين مثلوا الإمارات خير تمثيل، إضافة إلى فرق العمل التي وقفت وراء تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وكان الفارس راشد سعيد ملهوف الكتبي قد توج بلقب فئة الفردي في مسك الختام، وحصد فريق الإمارات المكون من سالم حمد ملهوف، سعيد أحمد الشامسي، سعيد سالم المهيري وسيف جمعة بالجافلة، إضافة إلى البطل راشد الكتبي، المركز الأول في منافسات الفرق.

كما تسلم البطل الكتبي جائزة أفضل حالة خيل على مستوى البطولة عن الفرس ((جيميريفا)) التي امتطى صهوتها في المونديال. ورفرف علم الإمارات في حفل مراسم التتويج بعد عزف النشيد الوطني الإماراتي احتفاء بالأبطال في ختام المونديال وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة من إيطاليا ومختلف دول العالم، ليسدل الستار على فعاليات البطولة بإنجاز إماراتي من الطراز الرفيع.

سعادة بالغة

وأعرب الدكتور محمد عيسى العظب، المدير الإداري لوفد الإمارات المشارك في البطولة والمدير العام لنادي دبي للفروسية، عن بالغ سعادته بالإنجاز العالمي الذي حققه أبناء الإمارات في إيطاليا، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعم سموهما لرياضة الآباء والأجداد، ما أثمر عنه اعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل والبطولات الدولية.

وأثنى العظب على الأداء المميز الذي قدمه فرسان وأبطال الإمارات في بطولة العالم للخيول الصغيرة، ما قاد إلى حصد المركز الأول واحتكار الألقاب في مختلف منافسات المونديال، مثمناً جهود كل من أسهم في نجاح المشاركة الإماراتية ورفع علم الدولة عالياً على منصة التتويج في المحفل العالمي.

من جانبهم، أهدى فرسان الإمارات الإنجاز الكبير إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات كافة، وأوضح البطل راشد الكتبي أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي تحقق باسم الإمارات، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم ورعاية سموه لمشاركة فرسان الإمارات في مختلف المحافل والبطولات.

وبين الكتبي أن سعادته مضاعفة بعد التتويج لأول مرة في بطولة عالمية رغم المنافسة القوية التي شهدها السباق في مختلف المراحل، مؤكداً أن الإنجاز العالمي بمثابة حافز كبير لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، لافتاً إلى أن روح الفريق الواحد بين الفرسان المشاركين من أسرار النجاح التي قادت إلى تحقيق الإنجاز العالمي.

دعم واهتمام

من جانبه، أكد المدرب محمد السبوسي أن الإنجاز العالمي تحقق بفضل الدعم والاهتمام الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من ((فارس العرب)) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لأبناء الإمارات في مختلف المحافل العالمية يضعهم أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة مشوار الريادة والتميز في أكبر البطولات وأهم الاستحقاقات العالمية.

كما أشاد السبوسي بأداء الفارس البطل راشد الكتبي في السباق رغم المنافسة القوية من نخبة الفرسان، حيث استطاع أن يكسب التحدي على صهوة الفرس المميزة ((جيميريفا)) بعد أن خاضوا فترة إعداد مثالية استعداداً للبطولة، مشيداً بجهود جميع فرسان الإمارات الذين شاركوا ونجحوا في إثبات حضورهم المميز في المونديال، ما قاد إلى إحراز المركز الأول على مستوى منافسات الفرق وسط منافسة أوروبية وعالمية.