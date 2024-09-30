انطلاق دوري EGL للألعاب الإلكترونية في مارس 2025

أعلن الاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية عن إطلاق دوري EGL للألعاب الإلكترونية بداية من مارس 2025.

وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بحضور سعيد الطاهر الأمين العام للاتحاد، وحمد قاسم رئيس لجنة الفعاليات، وبهيراف شانث الشريك المؤسس لشركة ITW Universe، وتم خلاله عرض رؤيتهم حول كيفية إسهام دوري الألعاب الإلكترونية في تشكيل مستقبل أفضل للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

وقال سعيد الطاهر، إن الهدف من دعم جهود الاتحاد الإماراتي في اكتشاف المواهب، ودعم المنتخبات الوطنية للألعاب الإلكترونية، وأوضح أن المسابقة ستكون منصة لاكتشاف المواهب وتطوير مهارات اللاعبين بالتعاون مع ITW Universe، ومتابعة المتميزين ودعمهم لتمثيل المنتخبات قارياً ودولياً، مع تعزيز جهود اللاعبين من خلال دعمهم مادياً ومعنوياً.

وأضاف أن دوري EGL، سيسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة الإلكترونية بين الشباب، موضحاً أن دوري EGL يختلف عن الدوري الإماراتي الذي أعلن عنه قبل فترة قريبة، إذ تقتصر المشاركة في البطولة الأولى على اللاعبين والفرق من داخل الدولة، بينما تتسع دائرة المشاركة في دوري EGL، لتشمل لاعبين وفرقاً من خارج الدولة.