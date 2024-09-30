الأندية تسابق الزمن لعقد صفقات اللحظات الأخيرة

يغلق اتحاد الكرة في الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، باب انتقالات القيد الصيفي للأندية الإماراتية للموسم الجاري 2024 - 2025، والذي تسابقت خلاله أندية المحترفين على تدعيم لصفوفها طوال 82 يوماً، بعدما تم فتح باب ((الميركاتو الصيفي)) في 10 يوليو الماضي.

وينتظر أن تشهد الساعات الأخيرة صفقات جديدة على صعيد اللاعبين المقيمين، مع العلم أنه يسمح للأندية بعد إغلاق باب القيد بإجراء تعاقدات جديدة لمدة 21 يوماً، بشرط أن تكون من لاعبين في صفقات حرة، أي مع لاعبين غير مرتبطين بعقود مع أندية أخرى وقت توقيع عقودهم مع أندية داخل الدولة.

وعلى الرغم من تفاوت الوضع في ((الميركاتو الصيفي)) ما بين الهدوء والنشاط، إلا أن المحصلة النهائية كان استقرار أغلب أندية دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين على صفقاتها المطلوبة لدعم صفوفها الأولى لكرة القدم من لاعبين مواطنين ومقيمين وأجانب، لتكمل بهم المسيرة حتى فترة القيد والانتقالات الشتوية المقررة من 15 يناير إلى 11 فبراير 2025، وأكمل 12 نادياً قائمة الخماسي الأجنبي في صفوفها باستثناء الوحدة والشارقة، والمتبقي لكل منهما خانة واحدة، بعد تعاقدهما حتى الآن مع 4 لاعبين أجانب.

جنسيات متعددة

وصل عدد اللاعبين الأجانب قبل ساعات من إغلاق باب القيد الصيفي إلى 68 لاعباً من 29 دولة، بواقع 27 لاعباً من أوروبا، و9 لاعبين من أمريكا الجنوبية، و15 لاعباً من آسيا، و16 لاعباً من أفريقيا، ومنهم 10 لاعبين من دول عربية، ولاعب واحد من أمريكا الشمالية.

وتصدر المحترفون الإيرانيون قائمة الأكثر حضوراً في قائمة الأجانب بتواجد 7 لاعبين مع أندية دورينا، وتلاهم الفرنسيون 6 لاعبين، ثم 5 لاعبين من كل من البرازيل، كوريا الجنوبية وصربيا، و4 لاعبين من تونس والمغرب، و3 لاعبين من الكاميرون، البرتغال والأرجنتين، ولاعبان من بلجيكا، هولندا، إيطاليا وأوزبكستان، ولاعب واحد من كل من كولومبيا، سوريا، نيجيريا، مصر، إسبانيا، غامبيا، كرواتيا، رومانيا، توغو، البوسنة، جامايكا، سلوفينيا، كوت ديفوار وسويسرا. فيما كانت أبرز صفقات ((الميركاتو الصيفي))، تعاقد الجزيرة مع الفرنسي نبيل فقير.

والمصري محمد النني، وشباب الأهلي مع الإيراني سردار أزمون، والنصر مع علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري الإماراتي والمنتخب الوطني الأول، في حين لا يزال لدى كل من الشارقة والوحدة خانة أجنبية خالية بتعاقد كل منهما مع 4 محترفين أجانب حتى الآن، وتضم قائمة الشارقة الحالية كلاً من يومين تشو، داركو نيجاسمايك، محمد فراس بالعربي وفرانسيسكو الكاسير، وتضم قائمة الوحدة، أحمد نورالله، عمر خربين، فيليب أوتيل، وهوجيمات أيركينوف.

أما الأندية المستقرة على الخماسي الأجنبي حتى الآن فهي خورفكان، ولديه هينريكي، لورينسي رودريجيز، ماتيوس أوليفيرا، وون دو جاي وكيونغ كوون، ودبا الحصن، ولديه أسامة حدادي، هيثم جويني، ابراهيما سيسي، بيير كوندي، وويتينيس شيمويو، والجزيرة كريم رقيق، نيسكينز كيبانو، نبيل فقير، محمد النني ورامون ميراز.

والنصر سمير ميميشيفيتش، عادل تعرابت، عثمان بوسعيد، ليروي يوهان فير ومانولو غابياديني، وعجمان ملس كوسانوفيك، أيمن الحوسني، وليد أزارو، جونيور فليمنجز وهيكل الشيخاوي. واستقر كلباء على ميها بلازيتش، دانييل بيسا، شهريار موجانلو، مهدي قائدي، وسامان قدوس الذي حل بديلاً للمصاب فيليب كيش، واعتمد البطائح على الخماسي أديلسون البيرتو، أولريش سيدوين، باولو هنريكي، عزيز جانييف واناتولي بيرترند، والوصل على الكسيس بيريز، سفيان بوفتيني، سيونغ هيون غونغ، سردان ميايلوفيش وهاريس سيفيروفيش.

وبني ياس على أندريه بوركا، أرنود لوسامبا، يوسفو نيكتيه، خوان باوزا وازار ماركوفيتش، وشباب الأهلي على بوغدان بلانيتش، لوكا ميليفوجوفيتش، مؤنس دبور، سعيد عزت الله وسردار أزمون، والعروبة على باولو ريكاردو، بيتروس بومال، جابريل كاك، بوبكر تراولي ومحمد رضا، والعين على فابيو كاردوسو، اليخاندرو روميرو، يونغ بارك، سفيان رحيمي ولابا كودجو.