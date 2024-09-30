مدرب العربي بدر طبيب ثاني «ضحايا الهواة»

قررت إدارة العربي إنهاء التعاقد مع المدرب بدر طبيب بالتراضي، وكان العربي قد غادر منافسات تمهيدي كأس رئيس الدولة من الدور الأول التمهيدي على يد الإعصار الحتاوي.

ويعد طبيب ((الضحية)) الثانية التي تغادر أجواء دوري الهواة بعد استغناء نادي الإمارات عن المدرب الصربي دارك وتعيين المصري طارق السيد خلفاً له.