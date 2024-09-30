Tuesday, 01 October 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب العربي بدر طبيب ثاني «ضحايا الهواة»

9/30/2024 7:11:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت إدارة العربي إنهاء التعاقد مع المدرب بدر طبيب بالتراضي، وكان العربي قد غادر منافسات تمهيدي كأس رئيس الدولة من الدور الأول التمهيدي على يد الإعصار الحتاوي.

ويعد طبيب ((الضحية)) الثانية التي تغادر أجواء دوري الهواة بعد استغناء نادي الإمارات عن المدرب الصربي دارك وتعيين المصري طارق السيد خلفاً له.

MENAFN30092024000110011019ID1108731967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث