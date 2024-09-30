مدرب العربي بدر طبيب ثاني «ضحايا الهواة»
التاريخ
9/30/2024 7:11:01 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت إدارة العربي إنهاء التعاقد مع المدرب بدر طبيب بالتراضي، وكان العربي قد غادر منافسات تمهيدي كأس رئيس الدولة من الدور الأول التمهيدي على يد الإعصار الحتاوي.
ويعد طبيب ((الضحية)) الثانية التي تغادر أجواء دوري الهواة بعد استغناء نادي الإمارات عن المدرب الصربي دارك وتعيين المصري طارق السيد خلفاً له.
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