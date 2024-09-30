«الإمارات للدراجات» بطلاً للعالم في سباقات سويسرا

توج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بطلاً للعالم، في منافسات بطولة العالم للطريق التي أقيمت في سويسرا.

وأنهى بوجاتشار (26 عاماً)، مسافة السباق البالغة 273 كم حول زيورخ في زمن قدره 6 ساعات و27 دقيقة، و30 ثانية، متفوقاً على الأسترالي أوكونور بفارق 34 ثانية، والهولندي ماتيو فان بفارق دير 58 ثانية.

وبهذا الإنجاز بات بوجاتشار ثالث دراج يتوج بثلاثة ألقاب عالمية في موسم واحد، إذ حقق خلال العام الجاري لقبي طوافي إيطاليا وفرنسا قبل هذا الطواف، وسبقه كل من البلجيكي إيدي ميركس، والأيرلندي ستيفن روش بتحقيق لقبين كبيرين إضافة إلى بطولة العالم خلال عام واحد.

وقال بوجاتشار، في تصريح له عقب التتويج: ((سعادتي لا توصف، لم أتوقع ما حدث، قدمنا موسماً كبيراً وصعباً، أشكر كل زملائي ومن ساعدني في تحقيق ذلك)).