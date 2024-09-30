أنشطة رياضية متنوعة بدبي خلال أكتوبر

كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوّعة من البطولات والمنافسات الرياضية خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث يستعد فريق دبي الجديد لكرة السلة، على صالة كوكا كولا أرينا، لبدء موسم 2024 /2025 بكل حماس، بمواجهة أوّل فريق دولي في المدينة، نادي النجم الأحمر الصربي، بطل الأدرياتيكي لكرة السلة، ضمن حماسية، تحت قيادة المدرّب الشهير يوريتسا جوليماك.

والذي أشرف على تشكيلة فريق دبي، التي تضمّ نجوماً في كرة السلة من مختلف أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين. كما يستضيف مركز دبي للمعارض، مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الجاري، فعاليات النسخة الأحدث من معرض دبي لكمال الأجسام، الذي يمثل منصة رائدة في مجال اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويشمل المعرض مجموعة من الفعاليات الاستثنائية، التي تشمل بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام، مع إطلاق بطولة إف إم جي الدولية، أول مسابقة رياضية للسيدات، ومباريات حماسية في الملاكمة والمواي تاي، بالإضافة إلى حوارات ملهمة مع أساطير عالم كمال الأجسام.

وينطلق معرض دبي أكتيف، في مركز دبي للمعارض، مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر، فعاليات معرض دبي أكتيف بتحدي دبي للياقة، الذي يدعو الحضور إلى ممارسة التمارين الرياضة، بإشراف أشهر المدربين، ومشاهدة مباريات الملاكمة والفنون القتالية، إلى جانب التعرف إلى أكثر من 400 علامة تجارية مشاركة في المعرض.

وعلى مضمار ميدان للدراجات الهوائية، يحظى المشاركون في الـ 26 من أكتوبر، بفرصة الاستمتاع بأجمل الأوقات، برفقة العائلة، في الهواء الطلق، من خلال المشاركة في النسخة الجديدة من فعالية المشي وركوب الدراجة لحياة أفضل. تهدف هذه الفعالية المجتمعية، إلى نشر الوعي، حول مرض السرطان، بين أفراد المجتمع.

ويوفر سباق نصف ماراثون المدينة 500 بلس، في الـ 27 من أكتوبر، في قرية البوابة، مركز دبي المالي العالمي، فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل المعالم المذهلة لوسط مدينة دبي.

في حين ستنطلق أنشطة تحدي دبي للياقة 2024، في مختلف أنحاء المدينة، خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 24 نوفمبر، وهو ما يشكّل دعوةً مفتوحة للجميع إلى الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط كل يوم لمدة 30 يوماً.