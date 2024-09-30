المهر «لوف مي» يحرز لقب كأس الوثبة في بولندا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرز المهر ((لوف مي دو لا سيري)) لمصطفى تيكا، بإشراف أي لاسكوسكي، وقيادة إي زامودين، لقب سباق كأس الوثبة ((ستاليونز))، للخيول العربية الأصيلة في عمر ثلاث سنوات.
وأقيم السباق أمس بمشاركة سبعة خيول على مضمار ((سلوزفيك)) بالعاصمة البولندية وارسو، لمسافة 2000 متر، تحت مظلة النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتفوق ((لوف مي دو لا سيري)) بفارق 0.75 طول، عن وصيفه ((لارجو وينش)) بقيادة أس فاسيونوف، وجاءت ثالثة المهرة ((المأمونية)) بقيادة كي كرزيبوسكي.
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