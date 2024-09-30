يوسف نياكاتي لـ« البيان »: عيني على لقب هداف الدوري

أكد المالي يوسف نياكاتي، مهاجم الفريق الأول بنادي بني ياس، أنه يسعى للمنافسة على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، رغم أن اللقب سيشهد تنافساً شديداً في ظل وجود عدد كبير من المهاجمين المميزين هذا الموسم.

وتألق يوسف نياكاتي مع بني ياس بشكل لافت منذ بداية الموسم الحالي، ولم يغب عن التسجيل في أي رسمية للسماوي، وأحرز 6 أهداف في 6 خاضها مع الفريق ما بين دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ نجح في تسجيل 4 أهداف في 4 جولات من عمر أمام الجزيرة والنصر وعجمان والوحدة، وهدفين في مباراتي دبا الحصن في الدور الأول من كأس ((أديب)).

وقال نياكاتي: ((بداية الفريق في الموسم تعد إيجابية وجيدة للغاية بعدما نجحنا في حصد 7 نقاط من 4 مباريات وأمام منافسين أقوياء مثل الجزيرة والنصر والوحدة، وبني ياس يقدم أداء جيداً ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، والفريق دعم صفوفه بلاعبين جدد مميزين قدموا الإضافة الفنية)).

وأضاف: ((بعد الخسارة 1 - 4 من النصر في الجولة الثانية استطاع الفريق استعادة توازنه والفوز على عجمان عقب العودة من التوقف، ثم التعادل مع الوحدة في مباراة قوية بعدما قدمنا مستوى جيداً وكنا الطرف الأفضل في أغلب فترات اللقاء، ولكن التعادل ليس نتيجة سيئة أمام العنابي على ملعبه وبين جماهيره)).

وتابع: ((الجهاز الفني بقيادة جواو بيدرو سوزا يقوم بعمل رائع مع الفريق والأجواء إيجابية مع اللاعبين وهناك رغبة وإصرار على أن يظهر الفريق بشكل أقوى وأفضل مما كان عليه في الموسم الماضي الذي واجهنا خلاله بعض الصعوبات، الجميع يركز عقب كل مباراة على تصحيح الأخطاء وتفاديها لتقديم أداء أفضل)).

وعن المنافسة على لقب الهداف، قال: ((بالتأكيد أتطلع إلى تسجيل الأهداف والمنافسة على اللقب لأنه دوري كمهاجم، إلا أن الأهم بالنسبة لي في المقام الأول مساعدة الفريق على تحقيق الفوز في كل مباراة، وسعيد بأني تمكنت من التسجيل في كل المباريات مع الفريق حتى الآن وأحاول بذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات من أجل التسجيل)).

وأضاف: ((بلا شك لقب الهداف سيشهد منافسة قوية هذا الموسم نظراً لوجود عدد كبير من المهاجمين الأقوياء من أصحاب الخبرات في كل الأندية، وبالتالي الاستمرارية مهمة ولكن كما قلت الأهم هو الفريق وتحقيق طموحاته ثم تأتي بعد ذلك الألقاب الشخصية)).

وعن قدرة بني ياس على التواجد في مراكز المقدمة، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 7 نقاط، أكد نياكاتي أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل ويدخل كل لقاء برغبة الانتصار وحصد النقاط الثلاث، وليس التفكير في الموسم إجمالاً في الوقت الحالي، كما أن الموسم لا يزال طويلاً وهناك متغيرات تحدث في كرة القدم، لذلك نطمح لتقديم أفضل مستوى يقودنا لتحقيق أهداف النادي وإسعاد الجماهير.