الوصل يتعثر أمام الأهلي السعودي

صالح الأهلي السعودي جماهيره بتغلبه على الوصل بثنائية نظيفة في المباراة، التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة على استاد زعبيل بنادي الوصل، وصعد ((الراقي)) إلى صدارة مجموعة منطقة غرب القارة مؤقتاً محققاً العلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للوصل، وسجل ثنائية الأهلي الجزائري رياض محرز والبرازيلي روجر ايبانيز.

جاءت المباراة سريعة من الجانبين، وهدد الوصل مرمى الأهلي بتسديدة قوية من نيكولاس خيمينيز لكن رد ((الراقي)) جاء أسرع مما كان متوقعاً ونجح في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة بواسطة رياض محرز في الدقيقة الثالثة، وتواصلت المباراة بإيقاع سريع وهجمات متبادلة من الطرفين، وأتيحت للوصل فرصة سانحة لمعادلة النتيجة تصدى لها بنجاح حارس المرمى عبدالرحمن الصانبي من أمام المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 16.

وتواصل اللعب سجالاً بين الفريقين، وكان الأهلي قريباً من مضاعفة النتيجة عندما انفرد نجمه الإيفواري فرانك كيسي بحارس المرمى خالد السناني لكنه سدد بجانب القائم قبل أن يبصم زميله روجر إيبانيز على النجاعة الهجومية للراقي ويسجل الهدف الثاني من رأسية متقنة بعد ركنية لعبها رياض محرز في الدقيقة 39، وحاول الوصل تقليل الفارق قبل انتهاء الشوط الأول لكنه لم ينجح.

في الشوط الثاني، نزل الإمبراطور بثقله إلى الهجوم وحاول فرض أسلوبه وأتيحت له بعض الفرص التي افتقدت إلى اللمسة الأخيرة أمام المرمى وأبرز الهجمة الانفرادية للبديل امادو ديالو في الدقيقة 81، في المقابل لعب الأهلي بطريقة دفاعية معتمداً على الهجمات المرتدة وسرعة لاعبيه، لينجح في الحفاظ على أسبقيته بثنائية نظيفة ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب نتائجه السلبية الأخيرة في دوري روشن السعودي.