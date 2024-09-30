إسرائيل تتوغل برياً في لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتسارع المشهد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع بدأ الجيش الإسرائيلي "الاثنين"، عملية برية في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على مناطق الجنوب.
وتوغلت دبابات إسرائيلية في رميش جنوبي لبنان، في ظل انقطاع الكهرباء، ودوى هدير الدبابات في مناطق حدودية بالجنوب اللبناني.
وأعلنت أمريكا، مساء "الاثنين"، أن إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحفيين: "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حالياً عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".
وأفادت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن "الجيش اللبناني انسحب مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل".
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