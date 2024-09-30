إسرائيل تبدأ اجتياحاً برياً جنوب لبنان .. وغموض حول المدى الزمني

بدأ الجيش الإسرائيلي منتصف ليلة أمس باجتياح بري في جنوب لبنان وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على معاقل حزب الله، بحسب البيانات الإسرائيلية، إلا أن تل أبيب لم تحدد ما إذا كانت ستغادر الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ أهدافها المعلنة.

وتوغلت دبابات إسرائيلية في رميش جنوبي لبنان، في ظل انقطاع الكهرباء، ودوى هدير الدبابات في مناطق حدودية بالجنوب اللبناني.

وأعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس، أن إسرائيل تنفّذ عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحفيين: ((هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حالياً عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود)).

وأفادت وكالة ((رويترز)) عن مصدر أمني بأن ((الجيش اللبناني انسحب مسافة 5 كيلومترات من الحدود)) في جنوب لبنان.

وحدد الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الشمال كمناطق عسكرية محظورة.

وقال متحدث عسكري باسم القيادة الشمالية للقوات الإسرائيلية إنه يحظر دخول هذه المناطق، في إشارة إلى مناطق قريبة من المطلة ومسكاف عام وكفر جلعادي القريبة من الحدود اللبنانية.

وكان المتحدث باسم الجيش قد أشار في وقت سابق إلى تدريبات في إطار زيادة الاستعداد القتالي للقوات. واجتمع مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحديد خطوات التوغل في لبنان.

وشهد لبنان حركة نزوح مكثفة خلال الساعات الماضية، حيث غادر عشرات الآلاف المناطق القريبة من الحدود، وحتى من مناطق تعتبر في العمق اللبناني، لكنها تحت نفوذ حزب الله.

وكانت إسرائيل قد صعدت من هجماتها، أمس، باستهداف قلب العاصمة اللبنانية بيروت للمرة الأولى، وذلك في أول استهداف من نوعه خارج الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وقالت صحف لبنانية إن الغارة على قلب بيروت نفذتها مسيرة إسرائيلية قبيل فجر الاثنين، واستهدفت شقة سكنية في المنطقة التي تقع قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار رفيق الحريري، وأدت إلى مقتل 3 قيادات في ((الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)). كما كشفت المصادر عن مقتل قائد حركة ((حماس)) في لبنان، فتح شريف أبو الأمين في هجوم على مخيم البص للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، كما قُتلت زوجته وابنه وابنته في القصف.

من جهته، أعلن جيش إسرائيل في بيان أنه هاجم عشرات الأهداف لـ((حزب الله)) في منطقة البقاع بلبنان، بينما تم رصد حشد من الدبابات الإسرائيلية بالقرب من الحدود.

منصات صواريخ

وأضاف البيان أن من بين الأهداف التي تم مهاجمتها منصات لإطلاق الصواريخ، ومخازن أسلحة تابعة للحزب، وأعلن تدمير بنية تحتية عسكرية لحزب الله في الجنوب اللبناني.

في الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زياته للحدود الشمالية، أمس، إن المرحلة القادمة ضد ((حزب الله)) ستبدأ قريباً، وأنها ستتيح إعادة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم. وجاء عن غالانت في حديث مع رؤساء المجالس في ((منتدى خط المواجهة)): ((المرحلة التالية في الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريباً، وستكون عاملاً مهماً في تغيير الوضع الأمني، ​​وستسمح لنا بإكمال المهمة)).

ووفقاً للتقارير، فإن العملية البرية التي بدأت أمس ستكون أصغر حجماً من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006، وستركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود، وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

ونقلت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن قوات إسرائيلية خاصة نفذت عمليات تسلل صغيرة إلى جنوب لبنان، لجمع المعلومات الاستخبارية والتحقيق.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المنطقة والعالم باتا أكثر أماناً بموت الأمين العام لـ((حزب الله)) حسن نصر الله. وأوضح أن الدبلوماسية تظل الخيار الأفضل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكد أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق حل دبلوماسي في لبنان، وتعهد بأن تعمل الولايات المتحدة بشكل عاجل على ضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة ((حماس)) في غزة.

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت، أن ((ثمة حلولاً دبلوماسية)) في لبنان.