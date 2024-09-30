«الأونروا»: ظروف صحية غير إنسانية في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة ((غير إنسانية)).
وذكرت الوكالة عبر منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) أن ((جبالاً من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع)).
وأضافت: ((ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة)).
ودعت الوكالة الأممية إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش نحو 350 ألف شخص مصاب بالأمراض المزمنة في قطاع غزة، ويؤدي نقص الأدوية الأساسية وإغلاق المرافق الصحية إلى خطر يتهدد 52 ألف مصاب بالسكري و45 ألف مصاب بالربو و45 ألف مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية و225 ألف مصاب بارتفاع ضغط الدم.
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