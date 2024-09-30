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«الأونروا»: ظروف صحية غير إنسانية في غزة

9/30/2024 7:11:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة ((غير إنسانية)).

وذكرت الوكالة عبر منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) أن ((جبالاً من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع)).

وأضافت: ((ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة)).

ودعت الوكالة الأممية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش نحو 350 ألف شخص مصاب بالأمراض المزمنة في قطاع غزة، ويؤدي نقص الأدوية الأساسية وإغلاق المرافق الصحية إلى خطر يتهدد 52 ألف مصاب بالسكري و45 ألف مصاب بالربو و45 ألف مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية و225 ألف مصاب بارتفاع ضغط الدم.

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