روسيا تحبط محاولات أوكرانية للتوغل في كورسك وتشن هجمات على كييف

تواصلت المعارك العنيفة على الجبهات الروسية الأوكرانية، حيث شنت موسكو موجة من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت كييف، بينما أحبطت محاولات أوكرانية للتوغل في كورسك.

وسمع شهود عدداً من الانفجارات بدت كمنظومات دفاع جوي تقوم بعملها، وشاهدوا مقذوفات تتعرض لقصف في الجو.

وانطلقت صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة منذ الواحدة صباحاً. وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من أن روسيا تستهدف المنطقة بطائرات مسيرة هجومية.

وكتب فيتالي كليتشينكو، رئيس بلدية كييف، على تطبيق ((تليغرام)): ((عدد من الطائرات الروسية يحلق فوق وقرب العاصمة)). وذكرت القوات الأوكرانية في وقت سابق على ((تليغرام)) أن عدة مجموعات من الطائرات المسيرة الروسية تتجه نحو كييف وغرب أوكرانيا. وقالت إنها رصدت إطلاق عدد من القنابل الموجهة من مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

بالمقابل، قال مسؤولون إن أكثر من 100 طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت فوق روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واشتعال النيران في مبنى سكني في واحدة من أكبر عمليات إطلاق النار التي شهدتها سماء روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 125 طائرة مسيرة خلال الليل في سبع مناطق.

وتعرضت منطقة فولغوغراد الجنوبية الغربية لنيران كثيفة، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 67 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قواتها أحبطت 6 محاولات أوكرانية للتوغل في منطقة كورسك غرب روسيا، وسيطرت أيضاً على بلدة ماكييفكا في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا.