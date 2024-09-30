غارات وضحايا في غزة وحملة اعتقالات بالضفة

شنّت إسرائيل أمس غارات عدة استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع مسفرة عن 10 قتلى وعدد من المصابين، توازياً مع استهدف منطقة الحكر بدير البلح، أسفر عن أربع ضحايا من عائلة واحدة، بينهم طفلان يبلغان من العمر 7 أشهر و5 أعوام وذويهما.

على بُعد أسبوع من دخول الحرب في إسرائيل وغزة عامها الأول، تبقي إسرائيل على وتيرة قصفها لغزة، مخلفة 41 ألفاً و615 قتيلاً في القطاع غالبيتهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد ارتكبت خلال يوم واحد مجزرتين بحق العائلات في قطاع غزة، وصل إلى المشافي منها 20 قتيلاً، و108 مصابين، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وضمن سلسلة الغارات الإسرائيلية التي طالت المنطقة الوسطى من القطاع، قُتلت صحفية تعمل في وسيلة إعلامية أجنبية، بحسب صحف فلسطينية، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى من الصحافيين إلى 174 صحفياً وصحفية منذ بدء الحرب.

في الضفة الغربية، داهمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة بعدة آليات، وانتشرت في محيط دار البلدية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن الجيش أطلق قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين، وداهم عدداً من المنشآت التجارية أيضاً في منطقة البيرة الصناعية.

ونصب الجيش الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية كفر مالك، شرق رام الله، كما مُنعت المركبات من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما أطلقت قوات إسرائيلية الرصاص الحي على مركبة في بلدة سواد شرق رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات.

أما على صعيد الاعتقالات، فقد شنّ الجيش الإسرائيلي حملة طالت 45 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وسجناء سابقون، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات، بحسب أرقام الهيئة ونادي الأسير، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى أكثر من 11 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة والشطر الشرقي من مدينة القدس.