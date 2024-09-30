برلمان ليبيا يطوي صفحة الخلاف حول المصرف المركزي

طوت ليبيا أمس، مرحلة الخلاف حول إدارة مصرفها المركزي بعد أن صوّت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على اتفاق تعيين الإدارة الجديدة للمصرف، بما يفسح المجال لإعادة تدفق النفط إنتاجاً وتصديراً إلى الأسواق الخارجية بداية من اليوم.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة إن 108 نواب حضروا جلسة للمجلس، وأقروا الاتفاق المبرم الخميس الماضي في العاصمة طرابلس برعاية الأمم المتحدة، والقاضي بتعيين ناجي عيسى بلقاسم محافظاً للمصرف، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً له، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام من المصادقة على الاتفاق.

توفر النصاب

وأكدت مصادر من داخل المجلس، أن التصويت تم بعد التثبت من توفر النصاب كاملاً بتحقيق الأغلبية المطلقة، وهو ما اشترطه المجلس الرئاسي للموافقة على تنصيب محافظ جديد للمصرف المركزي، وأكد ذلك في رسالة توجه بها إلى القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري. ومن جانبه، أعلن مجلس الدولة الاستشاري موافقة 112 عضواً على الاتفاق مع مجلس النواب الخاص بتعيين إدارة جديدة لمصرف ليبيا المركزي.

وبارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ((الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بمصرف ليبيا المركزي، وعملت على إيجاد مؤسسة مهنية مستقلة لكل الليبيين))، وقال في منشور عبر صفحته على ((فيسبوك)): ((أهنئ الليبيين والليبيات بالإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي، ورفع المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات التعسفية، مؤكداً عزمنا، وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، اتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار)).

ويرى مراقبون، أن ليبيا استطاعت أن تتجاوز أكبر أزمة واجهها مصرفها المركزي ومن ورائه الحركة الاقتصادية والمالية بعد قرار المجلس الرئاسي في 19 أغسطس الماضي إقالة محافظ المصرف، الصديق الكبير، وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدة، من دون العودة إلى مجلسي النواب والدولة، وهو ما أدى إلى غلق المنشآت النفطية في مناطق شرقي ووسط وجنوبي البلاد، وإلى انهيار قيمة العملة المحلية، وتدهور الأوضاع المعيشية بارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار.

ويشير المراقبون إلى أن ضغوطاً إقليمية ودولية نجحت في إقناع مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي بالتوقيع على الاتفاق الثلاثي، الذي تم التوصل إليه تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك لمنع حصول انقسام جديد في المصرف المركزي، ولتوفير الظروف الملائمة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط.