الإمارات.. خدمات 7 نجوم لكبار المواطنين

تحتفي الإمارات بـ((اليوم العالمي لكبار السن))، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وهي الأكثر جدارة في احتضان هذا الاحتفال الذي كان في أكثر من مجرد فعاليات احتفالية وإشادة بعطاء كبار المواطنين، بل حولته برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة إلى فعل يومي لرعاية كبار المواطنين، حيث تحرص الدولة على تقديم خدمات 7 نجوم لأهل العطاء تقديراً لجهودهم، وعرفاناً لما قدموه من خدمات جليلة للوطن والمجتمع.

منارة الحكمة

وقالت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي: ((نحتفي بمنارة الحكمة والتجربة، وبالأيادي المعطاءة الكريمة التي أسست مسيرة تنميتنا الوطنية، ومهدت لنا الطريق لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من ازدهار وتقدم)).

وأضافت: ((في هذا اليوم، وفي كل يوم، سيبقى كبار المواطنين ذخراً وكنزاً نفتخر به ونطمئن لوجوده بيننا، وسيبقى تعزيز رفاهيتهم وتوفير حياة كريمة لهم أولوية وطنية لا تتزعزع)). وأضافت: ((نجدد العهد لكبار المواطنين لمواصلة العمل وتسخير كل الأدوات والسبل في سبيل تحسين جودة حياتهم، وتوفير كل ما يلزم لضمان راحتهم وسعادتهم، وسعينا لتطوير الخدمات والبرامج التي تعزز دورهم المستمر في المجتمع، لأن مسيرة التنمية الوطنية التي قامت على أيديهم تستمر بهم وبوقوفهم إلى جانبنا، وبتعلمنا المستمر من خبراتهم وتجاربهم)).

تعزيز الوعي

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: ((يمثل اليوم العالمي لكبار السن، فرصة لتعزيز الوعي بأهمية دور كبار السن، والتعبير عن تقدير مساهماتهم في المجتمع، وتوجيه الجهود نحو تحسين ظروف حياتهم وضمان حقوقهم. كما يشكل هذا اليوم مناسبةً لترسيخ ثقافة احترام كبار السن، وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتعزيز صحتهم ورفاههم)). وأضاف: ((تشارك دولة الإمارات العالم الاحتفاء بهذه المناسبة، مع التركيز على جهود الرعاية والاهتمام بهذه الشريحة العزيزة من المجتمع. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بكبار السن، وتحرص الجهات المعنية على توفير سبل الرعاية والدعم لهم بغية الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، متيحةً لهم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة. الدعم والرعاية

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، بمناسبة اليوم العالمي للمُسنين، أهمية تقديم كل سبل الدعم والرعاية لكبار المواطنين الذين يمثلون قيمة إنسانية واجتماعية لا تقدر بثمن، مشيرة إلى أن هذه الفئة تستحق كل التقدير والاحترام، وتعزيز الجهود لضمان حياتهم بكرامة وسعادة، والاستفادة من خبراتهم وحكمتهم التي شكلت دعامة أساسية للمجتمع.

مبادرات وتشريعات

وتبرز السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقت في أكتوبر 2018، وقانون حقوق كبار المواطنين في العام 2019، الذي أقرّته الحكومة ضمن المبادرات والتشريعات، التي تهدف إلى ضمان حقوق كبار المواطنين، والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الشاملة والبرامج والمبادرات، علاوة على البرامج الاجتماعية والثقافية، وخدمات التدريب والتوعية المقدمة لهم، من خلال إطلاق برامج تدريب لمقدمي الرعاية الخاصة بهذه الفئة المهمة في المجتمع.

خدمات

كما يبرز الاهتمام بهذه الفئة ((كمهمة وطنية)) من خلال إطلاق حكومة الإمارات للسياسة الوطنية لكبار المواطنين كمنظومة رعاية تنموية متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التخصصية المقدمة لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة اليومية والمسيرة التنموية الشاملة في الدولة.

وتقوم رعايتهم على 7 محاور تتضمن: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، البنية التحتية، النقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، كما اعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين لضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.

وينفرد القانون بتحديده معاملات تفضيلية لكبار المواطنين، وجعل مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لدى وزارة تنمية المجتمع، ومنها الطلبات المتعلقة بالسكن، وإنجاز المعاملات والخدمات الخاصة بهم، والحصول على المساعدات والمنافع الاجتماعية والخدمات الصحية والمشاركة في الأنشطة والمشاريع والفعاليات الاجتماعية والثقافية.

وتنفذ وزارة تنمية المجتمع حزمة من المبادرات والبرامج والاتفاقيات التي تستهدف توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية لفئة ((كبار المواطنين))، إلى جانب تطوير برامج التأهيل والخدمات المناسبة.

وأطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة بـ((معهد التدريب القضائي))، برنامج ((اختصاصي حماية كبار المواطنين))، لتأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعّالة وفورية لحماية كبار المواطنين، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية. وأفادت هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الهيئة تقدم 7 خدمات رئيسية لكبار المواطنين البالغ عددهم 19179 منهم 1664 عضواً في نادي ذخر الاجتماعي وهي: نادي ذخر، الخط الساخن لحماية كبار السن، تواصل الأجيال، الرعاية المنزلية (وليف)، تأهيل القائم بالرعاية، خدمة الراحة المؤقتة للقائمين على رعاية هذه الفئة، بطاقة ذخر.