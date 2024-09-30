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50 ساعة تدريب في منظومة الابتكار بحكومة الفجيرة

9/30/2024 7:10:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الدكتور سليمان الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، عن تنفيذ نحو 50 ساعة تدريبية في مختلف مجالات الابتكار، بهدف تدريب فرق الابتكار والرؤساء التنفيذيين، على برامج معتمدة دولياً، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الابتكار في حكومة الإمارة.

وأوضح أنه سيتم إعداد دليل خاص بالابتكار الحكومي، لتزويد الموظفين بالإرشادات اللازمة، لبدء مسيرتهم في مجال الابتكار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق دبلوم تنفيذي لمدة ثلاثة أشهر في الإدارة الحكومية، بالتعاون مع جامعة الفجيرة، يتم تقديمه بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الإماراتيين والمستشارين العالميين.

ولفت إلى تشكيل فرق الابتكار في مختلف الجهات الحكومية، بقيادة الرؤساء التنفيذيين للابتكار، موضحاً أن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، عمل على تدريب وتأهيل هذه الفرق، باستخدام أدوات مبتكرة، لتأسيس منظومة الابتكار، بالإضافة إلى معايير اختيار الأفكار النوعية، التي يتم تحويلها إلى مشاريع مبتكرة.

وأكد أن البرنامج نفذ سبع ورش تدريبية متنوعة، هدفت إلى تزويد فرق الابتكار بالأدوات والنماذج اللازمة لتفعيل منظومة الابتكار في الجهات الحكومية، كما تم تدريب الرؤساء التنفيذيين على تطبيق تلك الأدوات بطرق فعالة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

اختيار المشاريع

وأشار إلى أن فريق عمل برنامج الفجيرة، سيواصل تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية في اختيار المشاريع المبتكرة، وتقييمها وفق معايير واضحة تتمتع بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة في تحسين الخدمات الحكومية، والارتقاء بها لخدمة مواطني الإمارة.

وأطلق برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، مشروع تأسيس منظومة الابتكار في حكومة الفجيرة في مايو الماضي، بهدف إنشاء منظومة متكاملة للابتكار في الجهات الحكومية.

ويتضمن المشروع إدارة شاملة للابتكار، بدءاً من تقييم بيئة الابتكار الحالية، ووصولاً إلى تطبيق المشاريع المبتكرة، وقياس أثرها في جودة حياة سكان الإمارة، وتحقيق أهداف خطة الفجيرة 2026، ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات والعمليات الحكومية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للابتكار، وزيادة تنافسية الدولة عالمياً.

ويركز المشروع على تعزيز الابتكار، كأداة لتحقيق تقدم نوعي في الخدمات المقدمة للمجتمع، ورفع مستوى الأداء الحكومي.

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