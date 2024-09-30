«تمييز دبي» تحل نزاعاً استمر 7 سنوات

أيدت محكمة التمييز في دبي، حكماً قضت به محكمة الاستئناف برفض مطالبة ناشر لشركة ألعاب فيديو أمريكية شهيرة بدفع مبلغ 100 مليون دولار، وألزمته بسداد مستحقات قدرها 18.7 مليون درهم لمؤلف اللعبة في قضية ((حقوق مؤلف)) للعبة فيديو شهيرة، وذلك بعد نزاع تداولته أروقة المحاكم لـ 7 سنوات حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية للعبة الإلكترونية محل النزاع وبعض تحديثاتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى فترة ما قبل عام 2018، عندما ألغت الشركة الأمريكية العقد المبرم مع الناشر بسبب إخلالات تعاقدية. إثر ذلك، قام الناشر برفع دعوى قضائية في دبي، مدعياً ملكيته للعبة وتحديثاتها، وطالب بتعويض قدره 100 مليون دولار من الشركة الأمريكية المالكة للمؤلف الأصلي.

وخلال مجريات القضية، شكلت محكمتا دبي التجارية لجنتين من الخبراء المتخصصين لفحص عناصر النزاع. وبعد مراجعة شاملة للأدلة المقدمة من الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها لصالح الشركة الأمريكية، مؤكدة ملكيتها للعبة وتحديثاتها.

على إثر ذلك، طعن الناشر على الحكم الاستئنافي أمام محكمة تمييز دبي، التي نظرت الطعن بترو واهتمام. وبعد دراسة متأنية، أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي برفض الطعن، مؤيدة الحكم الاستئنافي لصالح المؤلف، مشيرة إلى قدرتها على فهم التعقيدات المرتبطة بالنزاع الذي امتد لأكثر من 7 سنوات عبر محاكم في الإمارات، وفرنسا، والولايات المتحدة.

هذا التأييد من محكمة تمييز دبي جاء في سبتمبر 2024، ليؤكد الحكم الصادر في مارس 2023 عن محكمة الاستئناف، الذي ألزم الناشر بدفع 18.7 مليون درهم كمستحقات للمؤلف.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة سوزان عبد الله التي مثلت الشركة الأمريكية أمام محاكم دبي، أن الحكم يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار والإنتاج الإبداعي وحماية الملكية الفكرية في مجالات متعددة، بما في ذلك قطاع ألعاب الفيديو. كما يرسل رسالة واضحة لشركات ألعاب الفيديو التي قد تواجه تحديات قانونية مشابهة، حول كفاءة النظام القضائي الإماراتي في التعامل مع قضايا حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وخاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة العابرة للحدود.

الجدير بالذكر أن النزاع كان تحدياً كبيراً، حيث أظهرت محاكم الإمارات قدرتها الفائقة على فهم وتحليل تعقيدات القضية، وتكييف العلاقات المعقدة بين الأطراف، وتطبيق القوانين ذات الصلة بدقة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المؤلف الأصلية والمشتقة.