افتتاح «ويتيكس» 2024 بمشاركة 2800 شركة

يفتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم، الدورة السادسة والعشرين من المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار ((في طليعة الاستدامة))، على مدار ثلاثة أيام من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض 2800 شركة من 65 دولة خلال المعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها ومشاريعها في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والأمن السيبراني والرقمنة والمدن المستدامة والمباني الخضراء وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

ويتضمن المعرض 21 جناحاً دولياً من جميع أنحاء العالم. وتتضمن الدورة السادسة والعشرون من ((ويتيكس)) منطقة التنقل الأخضر، منتدى آفاق مستقبل الطاقة، ومنطقة الصحة والسلامة.

وتنظم الهيئة على هامش المعرض عدداً كبيراً من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، حول أهم الموضوعات التي ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.

ويشهد المعرض أيضاً عقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين عبر خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G).

ويقام ((ويتيكس)) بالتزامن مع الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وھیئة كھرباء ومیاه دبي، والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر.

وتناقش القمة عدداً من المحاور الرئيسية تشمل إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني؛ ودفع عجلة الطاقة النظيفة؛ والتمويل المناخي؛ والاقتصاد الدائري؛ والسياسات والأطر التنظيمية؛ واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي؛ ودور الشباب في العمل المناخي؛ والغذاء والمياه.