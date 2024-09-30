سلطان القاسمي يطلق الموسوعة العربية الشاملة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن اكتمال المعجم التاريخي للغة العربية والانتهاء من طباعته يعتبر إنجازاً كبيراً تحتفل به الأمتان العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس بمناسبة الانتهاء من طباعة الـ 127 مجلداً للمعجم التاريخي للغة العربية، وذلك في مقر منشورات القاسمي.

وتفضّل سموه بتوقيع آخر نسخة من المعجم التاريخي للغة العربية، وهو المجلد رقم 127 ويشمل حرفي الواو والياء. وأعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن انطلاق العمل في ((الموسوعة العربية الشاملة))، التي ستكون عبارة عن مجلدات موسّعة تضم كل المصطلحات العربية في مختلف ضروب المعرفة، لتكون وعاء شاملاً للغة العربية ومتاحاً للجميع.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة في حديثه أهمية وأهداف المعجم التاريخي للغة العربية، مباركاً سموه للأمة العربية هذا الإنجاز الكبير، والذي هو واجب على كل فرد ينتمي لهذه الأمة، مؤكداً أن العمل سيستمر، لأن المعجم اختص فيما يُقال له الجذور، ولا بد من الوصول إلى الثمر، وقال سموه: اللغة العربية حاوية لكل العلوم والمعارف، وهذا المعجم التاريخي لها هو الوعاء الذي يحملها، ولذلك نفاخر بهذه اللغة.

وأعلن سموه عن توفير كافة مجلدات المعجم التاريخي للغة العربية في الدورة القادمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، كما سيكون متاحاً على الشبكة العنكبوتية ليسهل الاطلاع عليه، لأنه لم يتم إنجازه لوضعه على أرفف المكتبات والكتب فقط ولكن لفائدة الناس، حيث يحتاج إليه الباحث والدارس والمعلم.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن الموسوعة العربية الشاملة سيبدأ العمل فيها فوراً، وهي شاملة وتضم كل المصطلحات العربية في العلوم والآداب والفنون والأعلام، ولا يوجد مصطلح عربي خارج عنها إلا الدخيل منه منعاً للتأليف والتشويه للغة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة مرئية تناولت مراحل إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية، منذ انطلاق فكرته وحتى اكتمال مجلداته، والجهود التي بذلها سموه سعياً لتحقيق هذا الإنجاز.

وعقب نهاية كلمته، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في منشورات القاسمي، حيث اطلع على ما يضمه قسم المعارض التوثيقية، والذي يتضمن أصول مؤلفات سموه الأصلية بخط اليد، ومنها مخطوط لكتاب ((العلاقة العمانية الفرنسية)) والذي صدر في عام 1990.