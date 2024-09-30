محمد بن زايد: التعليم في صدارة خططنا التنموية

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الـ28 من شهر فبراير من كل عام ((اليوم الإماراتي للتعليم))، وذلك احتفاء بأهمية في دولة الإمارات ودور المعلم المحوري في تنميتها وتقدمها وبناء أجيالها ومجتمعها والإسهام في نهضتها الحضارية.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: ((إن دولة الإمارات آمنت منذ نشأتها بأهمية التعليم ودوره الرئيس في دفع مسيرة تنميتها وتطورها ونهضتها الحضارية الشاملة، فوضعته في صدارة خططها التنموية، وهو النهج الراسخ الذي تواصل السير عليه حاضراً ومستقبلاً)).

وأضاف سموه: ((إنه تأكيداً لمكانة التعليم في رؤيتنا التنموية وعرفاناً وتقديراً لكل القائمين على المنظومة التعليمية، نحتفي في الثامن والعشرين من شهر فبراير من كل عام بـ((اليوم الإماراتي للتعليم))، وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982)). وأشار سموه إلى أن ترسيخ ركائز التعليم ومواصلة إعلاء مكانته يبقى محل اهتمام خاص من قبل الدولة منذ تأسيسها وخلال جميع مراحل تقدمها.

ويأتي تخصيص هذا اليوم ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، تعبيراً عن إيمان القيادة الحكيمة الراسخ بقيمة التعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال وتقدم الدول كونه المحرك الرئيس لعجلة تنميتها وتطورها.

ونشر سموه عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((التعليم عماد التنمية وروح التقدم وأساس البناء، وهذا ما تؤمن به دولة الإمارات وتسير عليه وتخطط من خلاله لحاضرها ومستقبلها. وتقديراً للموقع المحوري للتعليم في رؤيتنا التنموية وامتناناً ووفاء لكل القائمين على المنظومة التعليمية، نعتمد يوم الثامن والعشرين من فبراير من كل عام ((اليوم الإماراتي للتعليم)) تخليداً لليوم الذي شهد فيه الشيخ زايد، رحمه الله، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982)).

وحظي التعليم باهتمام قيادة دولة الإمارات وأصبح محورياً في رؤيتها الاستشرافية الشاملة، فجعلته ركيزة رئيسة لبناء مجتمع معرفي متطور، وفي الوقت نفسه هو متأصل بجذور تستمد أصالتها من القيم والتقاليد والهوية الإماراتية، بجانب وضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها والتركيز على تمكين أفراده وتنمية قدراتهم واعتباره المسرع الأول في الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة لجيل اليوم والأجيال القادمة.

ويأتي الإعلان عن ((اليوم الإماراتي للتعليم)) ليؤكد المكانة الرفيعة التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة للتعليم كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وإيماناً منه بأن التعليم هو الطريق نحو مستقبل مشرق ومستدام، ويعكس هذا اليوم التزام القيادة الرشيدة بدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مثالية للطلاب والمعلمين.

رسائل وتوجيه

ويولي صاحب السمو رئيس الدولة أهمية استثنائية للتعليم، حيث يحرص دائماً على التوجيه نحو تعزيز قطاع التعليم والارتقاء بمستوى المعلمين والمتعلمين، وذلك للمساهمة في بناء مجتمع متقدم يرتكز على المعرفة والعلم، مما يضمن استدامة التنمية والتطور في شتى المجالات.

ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كل عام على إرسال رسائل محملة بالدعم والتشجيع إلى كل من المعلمين وأبنائه الطلاب، مذكراً إياهم بأهمية العلم والعمل الجاد لتحقيق النجاح، وتتميز هذه الرسائل بلمسة إنسانية تظهر مدى اهتمام سموه بالتعليم كقضية شخصية، وليست فقط قضية وطنية.

وتتحدث رسائل سموه إلى المعلمين بشكل خاص عن الدور الكبير الذي يؤدونه في تشكيل العقول وبناء الأجيال، وتشجعهم على الاستمرار في مسيرتهم التعليمية بفخر واعتزاز، كما أن سموه لا ينسى توجيه رسائل محفزة للطلاب، تحثهم على الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة لهم، وتشجعهم على تحقيق التميز والتفوق.

قفزة

وحقق التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات متتالية وواسعة في مختلف جوانبه، وهذا مرده إلى الاهتمام البالغ الذي يتلقاه القطاع من قبل قيادتنا الرشيدة، وأصبح التعليم اليوم أكثر تنافسية وعالمية، إذ تزخر المدارس بالمواهب الطلابية والإبداعات التي نراها تتجسد في مناسبات كثيرة سواء محلية أو عالمية، فضلاً عن القدرة على التعامل مع مستجدات العصر وتقنياته الحديثة.

ومنذ تأسيس دولة الإمارات، كان التعليم محوراً رئيساً للتنمية الوطنية، وقد وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أساسات هذا القطاع بوعي وإدراك لدور العلم في نهضة الأمم، واستمر هذا النهج ليصبح التعليم إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دائماً أهمية الاستثمار في التعليم بوصفه الطريق الوحيد لبناء مجتمع متقدم يواكب التحديات العالمية ويضمن لأبناء الإمارات مستقبلاً واعداً، ويدرك سموه أن التطوير التعليمي لا يمكن تحقيقه دون دعم المعلمين، الذين يمثلون العصب الأساسي لنجاح أي نظام تعليمي، ولهذا حرصت القيادة على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة تمكن المعلمين من أداء مهامهم بأفضل صورة، وتساعد الطلاب على التفوق والإبداع.

ابتكار وإبداع

ويتمثل أحد أهم مظاهر دعم القيادة الرشيدة للتعليم بتوفير بيئة تعليمية مثالية تشجع على الابتكار والإبداع، وتعمل الدولة على تقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في المدارس والجامعات، فضلاً عن تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير العالمية، كما تم إنشاء مجمعات تعليمية حديثة تحاكي المجمعات العالمية. ومن ناحية أخرى، تحرص القيادة على توفير بيئة عمل جاذبة للمعلمين من خلال تقديم الدعم المستمر لهم، سواء من خلال التدريب المهني المستمر أو من خلال تحسين ظروف العمل.

تدريب تخصصي

ووضعت وزارة التربية والتعليم خططاً تطويرية للكوادر في الميدان التربوي، وتحرص على تطويرها بشكل سنوي، حيث يتم تقديم حزم برامج تدريبية تخصصية تواكب التطورات العالمية وخطط الدولة، التي من شأنها رفع كفاءة المعلمين والمختصين بالشأن التعليمي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة. وتعقد الوزارة 3 فترات تدريبية قبل انطلاقة كل فصل دراسي بواقع 3 أسابيع طوال العام الدراسي، بالإضافة إلى التدريبات الأخرى التي تنظم لدعم القيادات التربوية أو المعلمين، ويشارك سنوياً في التدريب أكثر من 23 ألفاً من الكوادر التربوية، ويشمل التدريب ورشاً تدريبية ومنتديات تعليمية تغطي مختلف التخصصات والجوانب التربوية، إضافة إلى التدريب على أحدث التطبيقات التقنية بهدف توظيفها في تطوير الأساليب التعليمية، بما ينعكس على جهود الارتقاء بمستويات الطلبة وتحسين جودة التعليم ومخرجاته.