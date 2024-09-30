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مسؤول أممي: استهداف الاحتلال لوكالة (أونروا) هو اعتداء على حق العودة للفلسطينيين

9/30/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 30 - 9 (كونا) -- أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الاثنين ان الاستهداف الممنهج لقوات الاحتلال الإسرائيلي للوكالة هو اعتداء على دورها في الدفاع عن حق العودة للفلسطينيين وفق القرار الأممي (194).
وأكد لازاريني في مؤتمر صحفي الدور الكبير الذي تلعبه (أونروا) رغم النقص الحاد في التمويل مشددا على الحاجة الملحة لدعم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية للاجئين في غزة والضفة الغربية ولبنان.
ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي بشكل عاجل للأزمة الإنسانية المتزايدة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين واصفا الوضع في غزة ب "الكابوس الذي لا نهاية له".
وأشار إلى ان الوكالة قد ساهمت في إيواء أكثر من 3500 شخص في تسعة مراكز إيواء خصصت لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين إثر هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على لبنان.
وأضاف أن أكثر من 620 ألف طفل يعانون الآن من صدمات نفسية عميقة بسبب الصراع المستمر فضلا عن الظروف المعيشية غير الصحية التي ساهمت في عودة بعض الأمراض مثل شلل الأطفال.
وفي السياق ذاته أوضح لازاريني ان الوكالة تواجه حاليا عجزا قدره 18 مليون دولار لعام 2024 مع توقعات للتمويل غير مؤكدة لعام 2025 نظرا لقيام بعض الدول بسياسات تقشفية.
ولفت إلى ان 15 دولة تراجعت عن قراراتها السابقة بقطع التمويل عن (أونروا) ما يمثل خطوة إيجابية معربا في الوقت ذاته عن قلقه حيال استمرار الولايات المتحدة بقطع التمويل.
ووصف لازاريني القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السويسرية بشأن تجميد التمويل والذي تم تقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه بأنه خطوة "معاكسة" تتعارض مع المسار الذي اتخذه المجتمع الدولي لاستعادة موارد الوكالة. (النهاية)

أ م خ / ر س




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