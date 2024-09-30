مسؤول أممي: استهداف الاحتلال لوكالة (أونروا) هو اعتداء على حق العودة للفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف - 30 - 9 (كونا) -- أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الاثنين ان الاستهداف الممنهج لقوات الاحتلال الإسرائيلي للوكالة هو اعتداء على دورها في الدفاع عن حق العودة للفلسطينيين وفق القرار الأممي (194).
وأكد لازاريني في مؤتمر صحفي الدور الكبير الذي تلعبه (أونروا) رغم النقص الحاد في التمويل مشددا على الحاجة الملحة لدعم التعليم
والرعاية الصحية والخدمات الأساسية للاجئين في غزة والضفة الغربية ولبنان.
ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي بشكل عاجل للأزمة الإنسانية المتزايدة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين واصفا الوضع في غزة ب "الكابوس الذي لا نهاية له".
وأشار إلى ان الوكالة قد ساهمت في إيواء أكثر من 3500 شخص في تسعة مراكز إيواء خصصت لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين إثر هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على لبنان.
وأضاف أن أكثر من 620 ألف طفل يعانون الآن من صدمات نفسية عميقة بسبب الصراع المستمر فضلا عن الظروف المعيشية غير الصحية التي ساهمت في عودة بعض الأمراض مثل شلل الأطفال.
وفي السياق ذاته أوضح لازاريني ان الوكالة تواجه حاليا عجزا قدره 18 مليون دولار لعام 2024 مع توقعات للتمويل غير مؤكدة لعام 2025 نظرا لقيام بعض الدول بسياسات تقشفية.
ولفت إلى ان 15 دولة تراجعت عن قراراتها السابقة بقطع التمويل عن (أونروا) ما يمثل خطوة إيجابية معربا في الوقت ذاته عن قلقه حيال استمرار الولايات المتحدة بقطع التمويل.
ووصف لازاريني القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السويسرية بشأن تجميد التمويل والذي تم تقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه بأنه خطوة "معاكسة" تتعارض مع المسار الذي اتخذه المجتمع الدولي لاستعادة موارد الوكالة. (النهاية)
أ م خ / ر س
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