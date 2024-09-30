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(الكويت) يتوج بكأس السوبر المحلي لكرة قدم الصالات بفوزه على كاظمة (7 - 6) بركلات الترجيح

9/30/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- توج فريق نادي الكويت لكرة قدم الصالات اليوم الإثنين بطلا لكأس السوبر المحلي للعبة موسم (2024 - 2025) بفوزه على نظيره كاظمة (7 - 6) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (5 - 5).
ولعبت خبرة لاعبي الكويت دورا كبيرا في تحقيق اللقب خصوصا بعد تأخرهم بهدفين في بداية اللقاء إلا أنهم عادوا واستطاعوا الفوز بالكأس.
وتأهل (الكويت) إلى المباراة النهائية بفوزه على التضامن في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح (4 - 3) فيما فاز كاظمة على العربي بهدفين لهدف ضمن الدور نفسه. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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