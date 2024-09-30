(الكويت) يتوج بكأس السوبر المحلي لكرة قدم الصالات بفوزه على كاظمة (7 - 6) بركلات الترجيح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 9 (كونا) -- توج فريق نادي الكويت لكرة قدم الصالات اليوم الإثنين بطلا لكأس السوبر المحلي للعبة موسم (2024 - 2025) بفوزه على نظيره كاظمة (7 - 6) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (5 - 5).
ولعبت خبرة لاعبي الكويت دورا كبيرا في تحقيق اللقب خصوصا بعد تأخرهم بهدفين في بداية اللقاء إلا أنهم عادوا واستطاعوا الفوز بالكأس.
وتأهل (الكويت) إلى المباراة النهائية بفوزه على التضامن في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح (4 - 3) فيما فاز كاظمة على العربي بهدفين لهدف ضمن الدور نفسه. (النهاية)
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