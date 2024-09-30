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ايران: زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا وتنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بأسرع وقت

9/30/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 30 – 9 (كونا) -- دعا النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم الاثنين إلى "زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا والذي يبلغ حاليا نحو 5ر2 مليار دولار بالسنة مع ضرورة تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين بأسرع وقت".
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن ذلك جاء خلال استقبال عارف لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين حيث بحثا تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
ونقلت الوكالة عن عارف القول إن "توسيع التعاون مع دول الجوار ومنها روسيا يحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية".
واكد "ضرورة استكمال محطة (سيريك) للطاقة بمحافظة (هرمزكان) الإيرانية والوحدات الثانية والثالثة في مفاعل بوشهر الكهروذري إضافة إلى متابعة المشاريع الثنائية في مجال النقل والشحن البري والسككي بين البلدين".
وأشاد عارف بمواقف روسيا إزاء التطورات في المنطقة قائلا إن "الاجراءات الروسية في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن تكون مؤثرة في ايقاف الحرب وقتل الأبرياء في غزة ولبنان".
من جانبه أكد رئيس الوزراء الروسي "رغبة موسكو في توسيع تعاونها مع طهران على صعيد المنتجات الزراعية والملاحة البحرية والطاقة والنفط والغاز وصناعة السيارات والأجهزة الطبية" مشيرا إلى "ضرورة تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين عبر استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بينهما وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص في كلا البلدين".
وأبدى استعداد بلاده للتعاون في مجال استخراج النفط من حقول النفط والغاز الإيرانية وتطوير المصافي إضافة إلى التعاون الجمركي مؤكدا أهمية استكمال ممر (الشمال – جنوب).
وأوضح أن "هذا الممر سيعزز التعاون بين دول منطقة (أوراسيا) في مجال الشحن والنقل ويتيح لروسيا الوصول إلى الموانئ الإيرانية".
ووصل ميشوستين في وقت سابق من اليوم الى العاصمة الإيرانية (طهران) لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

م و / م ع ح ع




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