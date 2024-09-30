ايران: زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا وتنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بأسرع وقت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 30 – 9 (كونا) -- دعا النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم الاثنين إلى "زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا والذي يبلغ حاليا نحو 5ر2 مليار دولار بالسنة مع ضرورة تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين بأسرع وقت".
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن ذلك جاء خلال استقبال عارف لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين حيث بحثا تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
ونقلت الوكالة عن عارف القول إن "توسيع التعاون مع دول الجوار ومنها روسيا يحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية".
واكد "ضرورة استكمال محطة (سيريك) للطاقة بمحافظة (هرمزكان) الإيرانية والوحدات الثانية والثالثة في مفاعل بوشهر الكهروذري إضافة إلى متابعة المشاريع الثنائية في مجال النقل والشحن البري والسككي بين البلدين".
وأشاد عارف بمواقف روسيا إزاء التطورات في المنطقة قائلا إن "الاجراءات الروسية في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن تكون مؤثرة في ايقاف الحرب وقتل الأبرياء في غزة ولبنان".
من جانبه أكد رئيس الوزراء الروسي "رغبة موسكو في توسيع تعاونها مع طهران على صعيد المنتجات الزراعية والملاحة البحرية والطاقة والنفط والغاز وصناعة السيارات والأجهزة الطبية" مشيرا إلى "ضرورة تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين عبر استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بينهما وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص في كلا البلدين".
وأبدى استعداد بلاده للتعاون في مجال استخراج النفط من حقول النفط والغاز الإيرانية وتطوير المصافي إضافة إلى التعاون الجمركي مؤكدا أهمية استكمال ممر (الشمال – جنوب).
وأوضح أن "هذا الممر سيعزز التعاون بين دول منطقة (أوراسيا) في مجال الشحن والنقل ويتيح لروسيا الوصول إلى الموانئ الإيرانية".
ووصل ميشوستين في وقت سابق من اليوم الى العاصمة الإيرانية (طهران) لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
م و / م ع ح ع
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