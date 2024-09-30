وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ10 لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- ترأس وزير
الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش
والذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن.
وتم تسليط الضوء أثناء الاجتماع على الجهود المبذولة من قبل دول التحالف ودولة الكويت على وجه الخصوص على الدور الهام والفاعل أثناء رئاستها مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز روح التعاون والتفاعل لتحقيق الأهداف المرجوة للقضاء على آفة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها. (النهاية)
م ص ع
MENAFN30092024000071011013ID1108731166
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