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وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ10 لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش

9/30/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش والذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن.
وتم تسليط الضوء أثناء الاجتماع على الجهود المبذولة من قبل دول التحالف ودولة الكويت على وجه الخصوص على الدور الهام والفاعل أثناء رئاستها مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز روح التعاون والتفاعل لتحقيق الأهداف المرجوة للقضاء على آفة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها. (النهاية)

م ص ع



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