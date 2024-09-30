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وزير الخارجية الكويتي يلتقي في واشنطن نظيره الأمريكي

9/30/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتوني بلينكن وذلك على هامش أعمال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش.
وجدد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية شكر وتقدير بلاده على كل الجهود المبذولة من قبل دولة الكويت في هذا الخصوص.
كما تم خلال الاجتماع استعراض كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما تمت مناقشة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والجهود المشتركة لوقف دائرة العنف المتصاعدة.
من جانبه جدد وزير الخارجية عبدالله اليحيا اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات التاريخية القوية والراسخة التي تربط دولة الكويت بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
كما أعرب الوزيران عن تطلعهم إلى انعقاد أعمال الجولة السادسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين والذي سيعقد في دولة الكويت. (النهاية)

م ص ع


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