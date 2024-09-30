وزير الخارجية الكويتي يلتقي في واشنطن نظيره الأمريكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- التقى وزير
الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتوني بلينكن وذلك على هامش أعمال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش.
وجدد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية شكر وتقدير بلاده على كل الجهود المبذولة من قبل دولة الكويت في هذا الخصوص.
كما تم خلال الاجتماع استعراض كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما تمت مناقشة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والجهود المشتركة لوقف دائرة العنف المتصاعدة.
من جانبه جدد وزير الخارجية عبدالله اليحيا اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات التاريخية القوية والراسخة التي تربط دولة الكويت بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
كما أعرب الوزيران عن تطلعهم إلى انعقاد أعمال الجولة السادسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين والذي سيعقد في دولة الكويت. (النهاية)
م ص ع
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