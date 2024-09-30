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وزير الخارجية السوري يحذر من أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي يدفع بالمنطقة إلى شفا تصعيد خطير

9/30/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 9 (كونا) -- حذر وزير الخارجية السوري بسام صباغ اليوم الاثنين من أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي واسع النطاق والمنفلت من أية قيود يدفع بالمنطقة إلى شفا تصعيد خطير والتسبب بآثار كارثية على السلم والأمن الدوليين.
وطالب صباغ خلال إلقاء كلمة بلاده في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 جميع الدول الأعضاء في المنظومة بالعمل على وضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
وقال صباغ إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية السورية منذ 1967 بما فيها الجولان العربي السوري وارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية "ما يزال شاهدا ماثلا على إخفاق هذه المنظمة وفي مقدمتها مجلس الأمن في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي ووضع حد لعدوانه المستمر".
وشدد على أن "الجولان أرض سورية محتلة وسكانه مواطنون سوريون كانوا وما زالوا وسيبقون جزءا أصيلا من الشعب السوري قاوموا على مدى عقود الاحتلال" معتبرا أن استعادة الجولان السوري المحتل "حق ثابت لا يخضع للمساومة ولا يسقط بالتقادم".
واتهم وزير الخارجية السوري قوات الاحتلال بارتكاب "جريمة نكراء أخرى" في الجولان السوري المحتل حين استهدفت بلدة (مجدل شمس) السورية بقصف أدى لقتل 12 طفلا سوريا وحاولت اتهام أطراف أخرى بالتسبب بهذه الفاجعة.
وأعرب عن إدانته بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وجدد وقوف بلاده إلى جانبه في نضاله المشروع لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما دان ما وصفها بمحاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشددا على ضرورة المحاسبة إزاء "الاستهداف المتعمد" لأكثر من 200 من طواقم (أونروا) وغيرها من الوكالات الأممية والإنسانية.
وحول الشأن اللبناني قال صباغ إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب قبل أسبوعين "جريمة غير مسبوقة ضد اللبنانيين عبر استخدامه لوسائل الاتصال كأداة لقتل المدنيين العزل بشكل جماعي وقبل أيام استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية بيروت الجنوبية بعدوان غادر وجبان".
ونبه الوزير السوري إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على سوريا لا يمكن فصلهما عما وصفه "بالدور التخريبي الذي انتهجته بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق بلادي".
ولفت إلى أن حكومة بلاده تعاملت "بمسؤولية وبروح بناءة" مع جميع المبادرات الرامية إلى دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد وحماية مواطنيها من الإرهاب وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين.
وأضاف وزير الخارجية السوري أن الحكومة تتواصل "بشكل مستمر" مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون وتتعاون معه في إطار ولايته كميسر لعملية سياسية يقودها ويملكها السوريون. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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