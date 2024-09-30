هيئة الشباب الكويتية: حريصون على دعم الشباب المبادر من رواد الأعمال بالمجالات التقنية والتكنولوجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 9 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة للشباب الكويتية اليوم الإثنين الحرص على إنجاح مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الهادف إلى دعم الشباب المبادر من رواد الأعمال في المجالات التقنية والتكنولوجية وتهيئة سبل النجاح أمامهم.
كما أكدت (الشباب) الحرص على الاطلاع على أفكار الشباب وأبرز التحديات التي تواجههم في أعمالهم لتضمينها في المشروع الذي تقيمه بالتعاون مع شركة بوينج للطيران.
وقال مدير المشروع عبدالوهاب الزيدان في تصريح للصحفيين على هامش ملتقى
رواد الأعمال الذي أقامته الهيئة في مقر أكاديمية (كودد) بالمنطقة التجارية الحرة إن الملتقى شكل فرصة للإنصات لآراء الرواد بتصميم المبنى المقرر إنشاؤه في منطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف) وأهم متطلباتهم لتحقيق أهداف المشروع.
وأضاف الزيدان أن اللقاء مع رواد الأعمال كان مفيدا جدا إذ كانت مقترحاتهم ومداخلاتهم مميزة وتخدم أهداف المجمع مؤكدا أن (الهيئة) تولي هؤلاء الشباب المبادر اهتماما كبيرا وتدعمهم لإنجاح مشاريعهم وخططهم لتحقيق المزيد من الإبداع والتميز.
من جانبه أكد العضو المنتدب لشركة بوينج - الكويت مساعد الهولي في تصريح مماثل أن تعاون (الشركة) مع (الهيئة) في دعم رواد الأعمال يأتي في إطار سياستها لخدمة المجتمع وبناء نظام ريادي يساعد الشركات في القطاع الرقمي على النمو عبر الإرشاد والتوجيه منوها بالتنظيم الجيد للملتقى.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية (كودد) أحمد معرفي في تصريح مماثل إن الملتقى يسعى لمنح رواد الأعمال في المجال التقني المساعدة اللازمة عبر توفير البرامج التقنية التي يحتاجونها لتوسيع أعمالهم ولإيصال مشاريعهم للعالمية مشيدا بمشاركاتهم المهمة في الملتقى.
وذكر معرفي أن الأكاديمية تهتم بخدمة مجتمع رواد الأعمال وتقدم لهم التسهيلات لبدء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في المجال التقني والتكنولوجي. (النهاية)
ف ش ا
MENAFN30092024000071011013ID1108731161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.