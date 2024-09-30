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هيئة الشباب الكويتية: حريصون على دعم الشباب المبادر من رواد الأعمال بالمجالات التقنية والتكنولوجية

9/30/2024 3:05:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة للشباب الكويتية اليوم الإثنين الحرص على إنجاح مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الهادف إلى دعم الشباب المبادر من رواد الأعمال في المجالات التقنية والتكنولوجية وتهيئة سبل النجاح أمامهم.
كما أكدت (الشباب) الحرص على الاطلاع على أفكار الشباب وأبرز التحديات التي تواجههم في أعمالهم لتضمينها في المشروع الذي تقيمه بالتعاون مع شركة بوينج للطيران.
وقال مدير المشروع عبدالوهاب الزيدان في تصريح للصحفيين على هامش ملتقى رواد الأعمال الذي أقامته الهيئة في مقر أكاديمية (كودد) بالمنطقة التجارية الحرة إن الملتقى شكل فرصة للإنصات لآراء الرواد بتصميم المبنى المقرر إنشاؤه في منطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف) وأهم متطلباتهم لتحقيق أهداف المشروع.
وأضاف الزيدان أن اللقاء مع رواد الأعمال كان مفيدا جدا إذ كانت مقترحاتهم ومداخلاتهم مميزة وتخدم أهداف المجمع مؤكدا أن (الهيئة) تولي هؤلاء الشباب المبادر اهتماما كبيرا وتدعمهم لإنجاح مشاريعهم وخططهم لتحقيق المزيد من الإبداع والتميز.
من جانبه أكد العضو المنتدب لشركة بوينج - الكويت مساعد الهولي في تصريح مماثل أن تعاون (الشركة) مع (الهيئة) في دعم رواد الأعمال يأتي في إطار سياستها لخدمة المجتمع وبناء نظام ريادي يساعد الشركات في القطاع الرقمي على النمو عبر الإرشاد والتوجيه منوها بالتنظيم الجيد للملتقى.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية (كودد) أحمد معرفي في تصريح مماثل إن الملتقى يسعى لمنح رواد الأعمال في المجال التقني المساعدة اللازمة عبر توفير البرامج التقنية التي يحتاجونها لتوسيع أعمالهم ولإيصال مشاريعهم للعالمية مشيدا بمشاركاتهم المهمة في الملتقى.
وذكر معرفي أن الأكاديمية تهتم بخدمة مجتمع رواد الأعمال وتقدم لهم التسهيلات لبدء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في المجال التقني والتكنولوجي. (النهاية)

ف ش ا


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