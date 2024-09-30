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وزير الخارجية الكويتي يلتقي في واشنطن نظيره الهولندي

9/30/2024 3:05:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا بوزير خارجية هولندا الصديقة كاسبار فيلدكامب وذلك على هامش أعمال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش الذي ينعقد اليوم في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن.
تناول اللقاء سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات كما تم بحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة. (النهاية)

م ص ع


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