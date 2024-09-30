وزير الخارجية الكويتي يلتقي في واشنطن نظيره الهولندي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- التقى وزير
الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا بوزير خارجية هولندا الصديقة كاسبار فيلدكامب وذلك على هامش أعمال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش
الذي ينعقد اليوم في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن.
تناول اللقاء سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات كما تم بحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة. (النهاية)
م ص ع
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