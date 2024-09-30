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تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024

9/30/2024 3:03:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء بلغ معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين) 3.3% في الربع الثاني من عام 2024م، مسجلا بذلك انخفاضًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، كما سجل انخفاضًا سنويًا بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م.

هذا وقد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.1% في الربع الثاني من عام 2024م، بانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، وبانخفاض سنوي كذلك بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م.

وأظهرت النتائج انخفاض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني لعام 2024م بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام حيث بلغ 50.8% فيما سجل ارتفاعا سنوياً طفيفا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضا بمقدار 0.3 نقطة مئوية

مقارنة بالربع الأول من عام 2024م حيث بلغ 47.2%، وارتفاعا سنوياً بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023م.

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